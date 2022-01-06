Девушка по имени Карли поделилась курьезной ситуацией в своем тиктоке carley_weaver1. Видео неожиданно завирусилось в сети: сейчас оно набрало более 3,2 миллиона просмотров.

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Блогерша Карли Вивер / Скриншот тикток carley_weaver1

Девушку подвели современные технологии

На дверях квартиры, где проживает американка, установлена ​​скрытая камера. Ее можно просматривать с помощью специального приложения в телефоне. Девушка думала, что успешно выключила камеру, поэтому может привести гостя, пока никого нет дома.

Но мама оказалась очень любознательной. Женщина просматривала запись со скрытой камеры и сразу заметила незнакомца. Она написала дочери несколько сообщений, но Карли увидела все утром. Весьма неприятная ситуация!

Когда вы думали, что отключили Ring (фирма, поставляющая такие камеры – Life 24) и просыпаетесь от сообщений от мамы. Прекрасный способ начать год, – написала Карли в видео.

Мама написала несколько сообщений / Скриншот тикток carley_weaver1

Утром Карли заглянула в телефон и увидела три очень интересных сообщения от мамы: "У тебя здесь кто-то есть?", "Кто это сейчас в твоей кровати?". И наутро: "Привет, мисс. Вы еще не проснулись? Как насчет вашего партнера по кровати?"

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Хотя ситуация получилась довольно неприятной, но Карли поговорила с мамой, и они изрядно посмеялись. Пользователи тиктока признают – это весело, но стыдно:

Это знак, что необходимо искать новую квартиру.

Это так забавно.

Я зашел с девушкой в дом через подвал. Но потом узнал, что у нас тоже есть скрытые камеры. Нас поймали.​

Полное видео можно просмотреть ниже