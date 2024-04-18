Цієї весни трендовими будуть елегантні зачіски – пучок, акцентний проділ, легкі кучері й інші. Їх не лише легко повторити, але й вони пасуватимуть до будь-якої події, заходу чи зустрічі.

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Елегантний пучок

Пучок – невмируща класична зачіска, яка крізь роки не втрачає своєї актуальності. Щоб вона краще трималася, краще спочатку зробити хвіст з верхньої частини волосся, а потім додати нижню частину волосся. Зафіксувати пучок можна шпильками – вони надійно триматимуть зачіску. Для більш романтичного образу можна залишити спереду кілька тонких пасм, які будуть обрамляти обличчя.

До слова, гладкий пучок має не лише елегантний вигляд, але допомагає підкреслити риси обличчя. Щоб підкреслити власний стиль, варто додати аксесуари, адже зібране волосся дозволить продемонструвати їхню красу.

Елегантний гладкий пучок: дивіться фото

Стильний пучок з пасмами біля обличчя: дивіться фото

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Зібрані локони

Локони вже давно перестали бути самостійною зачіскою, тому їх поєднують з різними хвостами, косами чи іншими плетіннями. Найкращим варіантом, який пасуватиме до будь-яких випадків й при цьому матиме неймовірний вигляд, є зібрані локони у високий хвіст або пучок. Якщо зачіску зафіксувати лаком та шпильками, то вона може протриматися до кінця вечора.

Легкі локони зібрані у хвіст: дивіться фото

Акцентний проділ

Стилісти стверджують, що гладкий проділ – це чудовий спосіб створити чітку й акценту зачіску, яка підкреслить вилиці, очі чи лінію підборіддя. Залежно від того, центральний чи бічний проділ, створюються різні акценти на обличчі. До слова, жінкам з круглою чи квадратною формою обличчя краще обирати чітку лінію проділу по центру або ж глибоку бічну частину. Жінкам з овальним обличчям рекомендують обирати бічний проділ.

Легкі локони з чітким проділом мають вишуканий вигляд: дивіться на фото

Мокрий ефект

Ефект мокрого волосся знову став трендовим, тому така зачіска пасуватиме до будь-яких випадків. Щоб створити таку зачіску, можна використовувати спеціальні засоби, олію для волосся чи гель. Так, олія зробить зачіску вологою й приємною на дотик. Гель додасть текстури, але з ним треба бути обачним, адже після висихання волосся може стати "хрустким".

Ефект мокрого волосся – універсальна зачіска, яка пасуватиме до будь-якої стрижки й довжини волосся. Щоб додати трендовості зачісці, частину волосся можна заправити за вуха.

Стильний образ з ефектом мокрого волосся: дивіться фото

Зачіска з обручем

Обручі для волосся – аксесуар, який знову став трендовим. За допомогою нього можна доповнити будь-яку зачіску чи укладку. Локони, хвіст, зачесані назад хвости легко можна доповнити обручем. Стилісти також стверджують, що скуйовджену текстуру волосся ідеально врівноважує обруч.

Жінкам з довгим волоссям пасуватимуть будь-які обручі, а ось власницям короткої стрижки краще обирати тонкі обручі.

Як обруч доповнює зачіску: дивіться фото

Такі зачіски мають елегантний вигляд і водночас – їх дуже легко повторити. До того ж вони дозволять продемонструвати гарні аксесуари й підкреслять риси обличчя.