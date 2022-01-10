Несподівану "ковідну" історію кохання Сара розповіла у своєму тіктоці poppymoore777. Жінка опублікувала кілька відео, одне з яких набрало понад 13 мільйонів переглядів.
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На початку першого ролику австралійка показує позитивний результат тесту на COVID-19 і зізнається, що погодилася провести карантин разом із незнайомцем з тіндера.
Вона уточнила, що не могла самостійно піти на самоізоляцію через певні особисті обставини. Тому пара вирішила одужувати удвох.
Сара зі своїм партнером по самоізоляції / Скриншот New York Post
Здається, це було дійсно непогане рішення! Сара час від часу публікувала, чим вони займалися під час карантину: замовляли різні смаколики, бавилися в ігри на приставці, дивилися серіали й просто собі веселилися. Одного дня хлопець приготував сніданок і приніс його прямо до ліжка Сари.
Пара прекрасно проводила час / Скриншот New York Post
Утім, така ідилія тривала недовго. Вже через деякий час жінка повністю видалила усі відео, де згадувала таємничого партнера по самоізоляції. Шкода, адже люди неймовірно позитивно реагували на таку несподівану історію від австралійки. Ось, що вони писали:
- Принаймні ти тепер знатимеш, як це – жити з ним. Так ти зможеш вирішити, чи справді це той хлопець, який тобі підійде.
- За твоєю історією можна зняти чудовий романтичний фільм.
- Саме так. Назвемо цю романтичну комедію "Омікрон".
- Ти отримала безплатну семиденну пробну версію стосунків.