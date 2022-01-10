Захворіли на COVID-19: пара разом самоізолювалася після першого побачення

Австралійка дуже "успішно" сходила на перше побачення з незнайомцем із тіндера. Вони обоє заразилися COVID-19, після чого жінка вирішила разом самоізолюватися.

Несподівану "ковідну" історію кохання Сара розповіла у своєму тіктоці poppymoore777. Жінка опублікувала кілька відео, одне з яких набрало понад 13 мільйонів переглядів.

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На початку першого ролику австралійка показує позитивний результат тесту на COVID-19 і зізнається, що погодилася провести карантин разом із незнайомцем з тіндера.

Вона уточнила, що не могла самостійно піти на самоізоляцію через певні особисті обставини. Тому пара вирішила одужувати удвох.

Сара зі своїм партнером по самоізоляції / Скриншот New York Post

Здається, це було дійсно непогане рішення! Сара час від часу публікувала, чим вони займалися під час карантину: замовляли різні смаколики, бавилися в ігри на приставці, дивилися серіали й просто собі веселилися. Одного дня хлопець приготував сніданок і приніс його прямо до ліжка Сари.

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Пара прекрасно проводила час / Скриншот New York Post

Утім, така ідилія тривала недовго. Вже через деякий час жінка повністю видалила усі відео, де згадувала таємничого партнера по самоізоляції. Шкода, адже люди неймовірно позитивно реагували на таку несподівану історію від австралійки. Ось, що вони писали: