Залишилась з мініірокезом: дівчина позбулась частини волосся після невдалого фарбування

Користувачка тіктоку довела всім, що краще довіряти фарбування волосся професіоналам. У спробах змінити зачіску в домашніх умовах дівчини позбулась частини волосся.

На відео у тікток 21-річна Емілі Макферсон просить у користувачів допомоги. Їй потрібно було лише висвітлити пасма темного волосся, щоб потім пофарбувати їх у яскраво-рожевий. Проте щось пішло не так.

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Дівчина, очевидно, неправильно нанесла суміш або задовго її тримала, проте частина її волосся просто відпала! Посеред голови замість рівного проділу в Емілі тепер такий самий рівний мініатюрний ірокез: "Чи потрібно мені тепер голити голову??", – підписала тіктокерка відео, в якому показала весь масштаб своєї катастрофи.

Ролик швидко розлетівся мережею і набрав вже 3 мільйони переглядів. Користувачі в коментарях не могли визначитись, на кого ж більше тепер схожа дівчина з новою зачіскою: на панка з ірокезом, папугу чи одну з пташок гри "Angry bird". Одні розумники підкидали кумедні варіанти розв'язання проблеми:

"Просто пофарбуй решту волосся у червоне, а цей "хвостик" буде листям"

"Час постійно носити кепку, не знімаючи"

Інші ж пропонували більш практичні варіанти, до прикладу, просто зробити проділ трохи лівіше і перекинути частину вцілілого волосся на іншу сторону, щоб приховати наслідки невдалого висвітлення.

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Вже в наступному відео Емілі показала, що знайшла вихід з цієї ситуації. Вона перефарбувала волосся у яскравий помаранчевий колір і тепер зав'язує волосся у тугий високий хвіст, щоб приховати свій "міні-ірокез", поки волосся не відросте.