Замінили Єлизавету II: актриси, які зіграли британську королеву у кіно

За 70 років правління про Єлизавету II встигли зняти чимало фільмів та проєктів. Щоразу з особливою увагою на роль королеви обирали актрис.

У нашому матеріалі ми зібрали 6 найбільш пам'ятних перевтілень в історії кіно та створили добірку актрис, які вміло змогли реалізувати себе у королівському амплуа.

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6 актрис, які зіграли королеву Єлизавету II у кіно

Гелен Міррен у фільмі "Королева"



Гелен Міррен у фільмі "Королева" / Кадр з фільму

У 2006 році на екрани вийшла британська біографічна драма режисера Стівена Фрірза "Королева". Головну роль довірили зіграти Гелен Міррен, яка перевтілилась у королеву Єлизавету II, що оплакує смерть своєї невістки, леді Діани. Героїня змогла передати основні риси характеру королеви, якими їх бачив Стівен Фрірз. У стрічці Єлизавета II постала холодною, але водночас чарівною та з гумором.

Клер Фой у серіалі "Корона"



Клер Фой у серіалі "Корона" / Кадр з фільму

2016 рік запам'ятався багатьом кіноманам прем'єрою серіалу "Корона", який тоді вийшов на Netflix. Він розповідає про життя королеви Єлизавети II. Популярність стрічки була зумовлена і бездоганною грою Клер Фой, яка швидко культивувала новий серіал. Згодом, у 2017 році, актриса здобула "Золотий глобус" за найкраще втілення жіночої ролі в драматичному телесеріалі.

Олівія Колман у серіалі "Корона"



Олівія Колман у серіалі "Корона" / Кадр з фільму

У 2019 році Олівія Колман замінила на телеекранах Клер Фой. На відміну від бунтівливої попередниці, цього разу Єлизавета II постає в більш зрілому та складному образі.

Емма Томпсон у серіалі "Плейхаус"



Емма Томпсон у серіалі "Плейхаус" / Кадр з фільму

Серіал "Плейхаус" – це британська антологія телевізійних п'єс, де кожна серія має інших сценариста, сюжет та авторський склад. Емма Томпсон у цій стрічці відзначилась особливою роллю Єлизавети II, яку зіграла у 8 серії першого сезону. Сюжет епізоду заснований на реальних подіях. У липні 1982 року Майкл Фаган, 31-річний чоловік, хворий на шизофренію, увійшов до резиденції королівської сім'ї, а потім і до спальні монархині.

Джулі Волтерс у мультфільмі "Королівський коргі"

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Джулі Волтерс озвучила Єлизавету II у мультфільмі "Королівський коргі" / Кадр з фільму

Джулі Волтерс – відома актриса британської драми. У 2019 вона озвучувала Єлизавету II в мультфільмі "Королівський коргі", режисерами якого стали Бен Стассен і Вінсент Кестелута. У комедійній стрічці зображено пригоди улюбленого собаки королеви Англії, який тепер став справжнім символом британської королівської сім'ї.

Жанетт Чарльз



Жанетт Чарльз у ролі Єлизавети II / Кадр з фільму

Жанетт Чарльз можна сміливо називати другою британською королевою, адже вона понад 40 років вміло виступала у ролі Єлизавети II на телебаченні та у кіно. Така популярність була зумовлена рисами, які дуже нагадують зовнішність монархині. Актриса почала свою кар'єру в 1974 році й закінчила у 2010 році у віці 83 років.