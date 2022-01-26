В нашем материале мы собрали 6 наиболее памятных перевоплощений в истории кино и создали подборку актрис, которые умело смогли реализовать себя в королевском амплуа.

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6 актрис, которые сыграли королеву Елизавету II в кино

Гелен Миррен в фильме "Королева"



Гелен Миррен в фильме "Королева" / Кадр из фильма

В 2006 году на экраны вышла британская биографическая драма режиссера Стивена Фрирза "Королева". Главную роль доверили сыграть Гелен Миррен, которая перевоплотилась в королеву Елизавету II, оплакивающую смерть своей невестки , леди Дианы. Г ероиня смогла передать основные черты характера королевы, которыми их видел Стивен Фрирз. В ленте Елизавета II предстала холодная, но одновременно волшебная и с юмором.

Клер Фой в сериале "Корона"



Клер Фой в сериале "Корона" / Кадр из фильма

2016 запомнился многим киноманам премьерой сериала "Корона", который тогда вышел на Netflix. Он рассказывает о жизни королевы Елизаветы II. Популярность ленты была обусловлена ​​и безупречной игрой Клер Фой, которая быстро культивировала новый сериал. Впоследствии, в 2017 году, актриса завоевала "Золотой глобус" за лучшее воплощение женской роли в драматическом телесериале.

Оливия Колман в сериале "Корона"



Оливия Колман в сериале "Корона" / Кадр из фильма

В 2019 году Оливия Колман заменила на телеэкранах Клэр Фой. В отличие от мятежной предшественницы, на этот раз Елизавета II предстает в более зрелом и сложном образе.

Эмма Томпсон в сериале "Плейхаус"



Эмма Томпсон в сериале "Плейхаус" / Кадр из фильма

Сериал "Плейхаус" – это британская антология телевизионных пьес, где у каждой серии есть другие сценаристы, сюжет и авторский состав. Эмма Томпсон в этой ленте отметилась особой ролью Елизаветы II, которую сыграла в 8 серии первого сезона. Сюжет эпизода основан на реальных событиях. В июле 1982 года Майкл Фаган, 31-летний мужчина, больной шизофренией, вошел в резиденцию королевской семьи, а затем и в спальню монархини.

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Джули Уолтерс в мультфильме "Королевские корги"



Джули Уолтерс озвучила Елизавету II в мультфильме "Королевские корги" / Кадр из фильма

Джули Уолтерс – известная актриса британской драмы. В 2019 году она озвучивала Елизавету II в мультфильме "Королевские корги", режиссерами которого стали Бен Стассен и Винсент Кестелута. В комедийной ленте изображены приключения любимой собаки королевы Англии, которая теперь стала настоящим символом британской королевской семьи.

Жанетт Чарльз



Жанетт Чарльз в роли Елизаветы II / Кадр из фильма