Для створення своїх масштабних скульптур Кетлін черпає натхнення з природних джерел: вишневих садів, виноградників і корисних копалин під земною корою.

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Заповнюючи кожен міліметр

Форму для своїх гігантських фруктових скульптур, діаметр яких іноді досягає 90 сантиметрів, художниця робить з піни. Кожен міліметр Райан прискіпливо проколює сталевими шпильками, на яких завантажені намистинки або самоцвіти.



Кетлін Райан робить скульптуру лимона з пліснявою / Фото galeriemagazine

Для створення яскраво-червоної м'якоті вишні або жовтої цедри лимона художниця використовує прості скляні намистини, тоді як найбільш цінні і блискучі камені призначені для зображення плісняви та цвілі.



Запліснявілий лимон / Фото Kathleen Ryan

На виготовлення одного лимона, який містить приблизно 10 000 бісеру та каміння, у Кетлін пішло майже 2 місяці роботи.

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Дорогоцінна цвіль

Міцність і довговічність матеріалів безпосередньо контрастують з гниттям, яке вони представляють. Яскрава шкірка визирає через шари цвілі на роздвоєному лимоні, білий і зелений пеніцилін псує кошик вишень, а різнокольорові грибки виповзають із усміхненого гарбузового ліхтаря.

Вони не просто пишні, у них вбудовано відчуття занепаду. Це те, що зараз відбувається у світі… Хоча цвіль – це гниття, однак це найбільш жива частина,

– каже художниця.



Скульптура лимона / Фото Kathleen Ryan



Вишні в кошику / Фото Kathleen Ryan



Цвіль з дорогоцінного каміння / Фото Kathleen Ryan



Запліснявілі вишні / Фото Kathleen Ryan



Гарбузовий ліхтар / Фото Kathleen Ryan



Лимон із коштовностями / Фото Kathleen Ryan



Груша / Фото Kathleen Ryan



Лимон, покритий цвіллю / Фото Kathleen Ryan