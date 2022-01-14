Медді, так звуть наречену, поділилася своєю історією у тіктоці maddysmart31. Користувачі соцмережі здебільшого негативно відреагували на рішення дівчини.

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Як наречена шукала COVID-19

Медді знайшла "ідеальне" місце, де можна піймати вірус – нічний клуб. Саме там вона розважалася цілу ніч: танцювала з різними людьми, пробувала коктейлі з чужих келихів і просто якнайбільше зі всіма спілкувалася.

Ваше весілля через шість тижнів, а у вас досі не було Covid. Піймай Covid, а не почуття, – підписала дівчина під відео.

Дівчина цілу ніч розважалася в нічному клубі / Скриншот Daily Mail

Хтозна, чи вдалося Медді заразитися. Адже після того, як її відео стало популярним у тіктоці, дівчина одразу зробила сторінку приватною. Люди розкритикували наречену, а медики просять усіх не повторювати таких необдуманих вчинків.

Люди, які намагаються заразитися вірусом, хоч можуть цього уникнути, нерозумні, – говорить австралійський епідеміолог Кетрін Беннет.

Медик порадила не шукати собі пригод на голову, менше ходити в місцях, де велике скупчення людей, а також – повторно вакцинуватися, що допоможе полегшити перебіг хвороби.

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