Завжди тверезі: зірки Голлівуду, які назавжди відмовились від алкоголю

Алкоголь для багатьох став невіддільною частиною культурного життя та набув історичного значення у деяких країнах: чи то бокал червоного вина за вечерею, чи то коктейль на вечірці у барі.

Ще кілька років тому ті, хто утримувався від вживання міцних напоїв, часто стикалися з безліччю запитань та незрозумілих поглядів. Проте часи змінюються і зараз можна зустріти набагато більше людей, які свідомо відмовляються від вживання алкоголю, зокрема таких ініціаторів є чимало серед зірок Голлівуду.

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Зірки Голлівуду, які не вживають алкоголю

Белла Хадід



Белла Хадід / Фото Getty Images

Американська модель Белла Хадід відмовилась від алкоголю відносно нещодавно. Вона зізналась в одному з інтерв'ю, що не вживає вже 6 місяців. Причиною такого рішення стала втрата контролю над собою та негативний вплив, які були не до вподоби зірці подіумів.

Я знаю, як випивка впливає на мене. Я можу прокинутися о третій годині ночі з жахливою тривогою,

– зізналась в інтерв'ю виданню InStyle вона.

Зак Ефрон



Зак Ефрон / Фото Getty Images

Ще один актор, який вирішив відмовитись від алкоголю на користь балансу у житті. Ще у далекому 2013 році Зак Ефрон потрапив до реабілітаційного центру. Відтоді чоловік зовсім не вживає алкоголь.

Наомі Кемпбелл



Наомі Кемпбелл / Фото Getty Images

Секрет молодості та краси Наомі Кемпбелл криється у її здоровому способі життя та відмови від алкоголю зокрема. У 2010 році легендарна супермодель дала інтерв'ю Vogue UK, де розповіла про причину такого рішення.

Я мала багато проблем… Серед іншого, я занадто багато пила. Я приєдналася до Анонімних Алкоголіків, щоб назавжди відмовитися від алкоголю і залишатися тверезою,

– розповіла зірка.

Бредлі Купер



Бредлі Купер / Фото Getty Images

Американський актор та продюсер також приєднався до когорти тверезих зірок ще багато років тому. У 2013 він зізнався, що втрачає своє життя і проживає його недбало через випивку.

Кейт Мосс



Кейт Мосс / Фото Getty Images

Навіть та, яка вже історично отримала статус тусовниці у 1990-х, змогла навідріз відмовитись від алкоголю. Відома модель переосмислила своє життя і зрозуміла, що пора залишати в минулому шкідливі звички.

Фаррелл Вільямс



Фаррелл Вільямс / Фото з відкритих джерел

Найтривалішу безалкогольну перерву у своєму житті витримує Фаррелл Вільямс мінімум з 2004 року. Музичний продюсер, репер та дизайнер якось сказав "Алкоголь – не для мене".

Крістін Девіс



Крістін Девіс / Фото Getty Images

Крістін Девіс довелось зробити історичний у її житті вибір: алкоголь або ж кар'єра. Поєднувати ці два поняття зірка серіалу "Секс у великому місті" не змогла. Вона це зрозуміла, коли кілька разів з похмілля з'явилась в уроках з акторської майстерності.

Єва Мендес



Єва Мендес / Фото Getty Images

Ця акторка у 2008 році потрапила на реабілітацію і після цього навідріз відмовилась від вживання алкоголю.

Я пишаюся людьми, у яких вистачає рішучості й безстрашності, щоб зіткнутися віч-на-віч зі своїми демонами і позбутися їх,

– розповіла Мендес.

Джерард Батлер



Джерард Батлер / Фото Getty Images

Американський кіноактор Джерард Батлер довго йшов до своєї цілі – відмови від алкоголю. Він тривалий час зловживав міцними напоями, але вже понад 20 років утримується від випивки.

Роберт Дауні – молодший



Роберт Дауні – молодший / Фото Getty Images

Роберт Дауні давно заплямував свою репутація алкоголем. Проте згодом, у 2004 році, він вирішив назавжди змінити своє житті і відмовитись від випивки. З того часу у житті актора було багато перемог і не було ніякого алкоголю. Він зміг відродити свій імідж і закріпити за собою статус одного з найбільш популярних акторів у світі.