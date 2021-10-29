Жах, як цікаво: 5 атмосферних книг, які варто прочитати на Геловін

Геловін — це час лячних історій і непересічних героїв. Повністю зануритись в атмосферу цього захопливого і моторошного свята допоможуть відповідні книги. Цікавинки знайдуться навіть для тих, хто не є поціновувачем класичного для Геловіну жанру жахів.

Ці історії, сповнені таємниць, загадок та напруги, змушують читачів тремтіти від захоплення і лише здогадуватись, як буде далі розгортатися сюжет. А атмосфера невизначеності й непередбачуваний кінець просто не дають уяві спокою.

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Франк Тільє. Пазл.

Видавництво: Фабула

Трилер французького письменника здивує інтригуючим сюжетом і несподіваний фінал. Мисливці за скарбами Ілан і Хлоя беруть участь в омріяній і таємничій грі" Параноя". Ця сумнівна авантюра згодом виявляється зовсім не грою, адже ціна за неї — людське життя.

Франк Тільє. Пазл / Фото Фабула

Учасники опиняються замкнені у колишній психіатричній лікарні. Кожен день вони отримують завдання, які необхідно виконати. То чим насправді стає "Параноя", де межа між реальністю й вигадкою? Чи є кордони у божевілля і наскільки далеко готові зайти гравці заради головного призу?

Книжка занурює читачів в страхітливу атмосферу: покинута лікарня, чутки про вбивства, почуття безвиході та містичні головоломки, які читачі розгадують разом із героями.Франк Тільє прекрасно продемонстрував, наскільки важливо навіть у стресових ситуаціях залишатися людиною.

Алекс Норт. Шепотун.

Видавництво: Book Chef

У цьому похмурому і тривожному трилері Алекс Норт розповідає історію, що трапилась у провінційному містечку з таємним минулим. Спогади про давні події змушують здригати всіх його мешканців.

Алекс Норт. Шепотун / Фото yakaboo

Після раптової смерті дружини Томі вважає, що нове життя у новому місті допоможе йому та його маленькому синові Джейку вилікуватися. Вони й не знали, що двадцять років тому серійний маньяк викрав і вбив п'ятьох місцевих хлопчиків. Поки Френка Картера нарешті не спіймали, його прозвали Шепотун, бо той виманював своїх жертв, шепочучи вночі у їхні вікна.

Тепер минуле з новою силою наздоганяє містечко Фезербанк. То чим насправді обернеться нове життя для Томі та його малолітнього сина? І хто стане наступною жертвою маньяка? Цей моторошний трилер неодмінно сподобається справжнім поціновувачам жанру.

Емі Джентрі. Чужа.

Видавництво: Фабула

Дебютний роман американської письменниці – це напружений трилер з елементами психоделіки. Емі Джентрі розумно сконструювала сюжет історії, майстерно переплітаючи хитромудрі повороти так, що читач не зможе відірватись, поки йому не відкриється вся правда.

Емі Джентрі. Чужа / Фото Наш Формат

За сюжетом вісім років тому тринадцятирічну Джулію викрав невідомий. Несподівано одного вечора на порозі батьківського дому з’являється майже доросла дівчина. Здавалося б — сімейний кошмар позаду, але Джулія поводиться настільки дивно, що у її мати з'являється підозра, що ця дівчина — не її донька.

Чи справді це та сама Джулія, чи може дівчина не є тим, за кого себе видає? Роман Емі не про злочин як такий, а про деформацію особистості, помсту і маніпуляції людьми.

Себастьян Жапрізо. Пастка для Попелюшки.

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Видавництво: Рідна Мова

Головна героїня роману Себастьяна Жапрізо втрачає пам'ять і зовнішність у страшній пожежі. Отямившись у лікарні, вона щосили намагається знову зрозуміти, ким вона є насправді. Ментальне розслідування швидко захоплює читача цієї книжки.

Себастьян Жапрізо. Пастка для Попелюшки / Фото yakaboo

По факту дівчина є і жертвою, і вбивцею, і свідком трагедії. Та лише одна людина знає правду про зраду та жах, який стався тієї ночі. Чи випадково спалахнула пожежа? Яка з героїнь померла, а яка вижила? У цьому й криється інтрига, адже на кін поставлено примарне багатство.

Книжка із хвацько закрученим сюжетом сповнена таємниць та невизначеностей. "Пастка для Попелюшки" – це книжка-загадка, у якій до останнього речення незрозуміло, чим усе завершиться.

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Ді-Бі-Сі П’єр. Сніданок з Борджіа.

Видавництво: Вавилонська бібліотека

Молодий та вродливий Аріель Панек – перспективний науковець, який прямує на конференцію. Проте через технічні причини літак вимушений зробити незаплановану посадку. Стомленому та розгубленому Аріелю нічого іншого не залишається, як переночувати у старому пансіонаті, де немає телефонного зв'язку та інтернету, але є дивакувата сім’я.

Ді-Бі-Сі П’єр. Сніданок з Борджіа / Фото Наш Формат

Родина у цьому будинку святкує і святкує щось настільки химерне і незвичне, що важко розібратись у чому сенс дійства. Тож з часом чоловік розуміє, що потрапив у страшну пастку, яка веде в самісіньке пекло з якого немає виходу.