Ці книжки про хмільні напої – і корисні, і приємні водночас. По-перше, можна багато чого дізнатися з історії улюбленого напою, а по-друге, по-новому поглянути на нові його різновиди та сорти.

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Наталя Вотсон. Пиво: еволюція смаку в 50 стилях.

Видавництво: Yakaboo Publishers, 2021

Ця інтерактивна книжка занурить вас у мандри, які розпочнуться у Великій Британії у 1600-х димним брунатним пивом та завершаться сучасними пивними інноваціями, проведе крізь час та простір і познайомить з історією найвідоміших стилів сучасності – з німецькими лагерами, стаутами, портерами, пільзнерами, ІРА, кислим пивом і не лише.

Кожний розділ зосереджує увагу на одному з основних складників пива – солоді, воді, хмелі чи дріжджах – і розповідає, як вони змінювалися з часом, як виникали нові смаки, аромати й стилі. До кожного прикладу такої зміни Наталя Вотсон пропонує сучасний зразок пива, який допоможе сповна відчути смак історії та простежити еволюцію пива.

Наталя Вотсон. Пиво: еволюція смаку в 50 стилях.

"Пиво: еволюція смаку в 50 стилях" містить п’ять сторіч пивних знань, історії та цікаві факти, які дають можливість по-новому поглянути на пізнання одного з найстаріших напоїв світу, який і досі з нами.

Уривок з книги

"Найціннішим продуктом маєткових пивоварень був, звісно, жовтневий ель, - починає авторка розповідь. – Оскільки винайдення холодильника відбулося тільки наприкінці 1800-х і пивоваріння лишалося сезонним, пиво варили лише в проміжку від жовтня по березень-квітень. Октобери варили восени з нового врожаю хмелю й солоду, і це пиво мало таку міцність, що його без проблем можна було витримувати рік чи два перед споживанням".

Анна Янченко. Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів.

Видавництво: Віхола, 2021

Червоне, біле, рожеве, помаранчеве і навіть сіре. Тихе, кріплене чи ігристе. Солодке чи сухе. Старий Світ чи Новий? І це далеко не повний спектр опцій, на які варто зважати, обираючи пляшку вина до вечері.

Складно? Насправді ні. У цьому переконана Анна Євгенія Янченко, сомельє та авторка книжки "Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів". Людина, яка знайде вам неймовірне вино за 1000 гривень і дуже добре – за 150 грн, сомельє, яка впевнена – дегустувати та розрізняти аромати й смаки вина можна навчити кожного.

Анна Янченко. Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів.

У своїй книжці Анна Євгенія пояснює, як читати етикетку та обирати келихи, що таке декантер і звідки взялися таніни, розвіює міфи стосовно порошкових вин, пояснює, чим відрізняється Шампанське від Просеко, що таке Петнат і хто зіпсував імідж Ламбруско. Вона описує найвідоміші винні регіони світу та пояснює, як винороби створюють вино і для чого витримувати вино в дубових бочках.

Уривок з книги

"Привіт, – починає авторка розмову. – Мене звуть Анна Євгенія, у мене є багато друзів і "справа життя". Я допомагаю вибрати вино і цим поліпшую вечори своїм знайомим та підписникам у блогах. Зазвичай я пишу про ті вина, на які точно варто звернути увагу. Але з друзями – ынша історія. Часто вони телефонують, бо потрібна допомога – купити вино. Найчастіше дзвонять безпосередньо з магазину і кажуть: "А-а-а-а! Я тут нічого не розумію!" Тоді я ставлю декілька запитань, потім прошу, щоб мені сфотографували полицю з винами в магазині, і просто на фото підкреслюю ту пляшку, яку й потрібно придбати. Не уявляєте, як приємно потім отримувати від друзів подяку за те, що вино ду-у-уже сподобалося. Надзвичайно приємно".

Бонус від авторки: річний квест винними сортами світу – від найвідоміших Мерло та Піно Нуар до таємничих Мараві та Нерелло Маскалезе.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Альдо Сом і Крістін Мюльке. Wine Simple: про вино від сомельє світового класу.

Видавництво: Yakaboo Publishers, 2021

Замість написати підручник, автор цієї книжки зібрав під однією обкладинкою найпростішу та найцікавішу інформацію – тож варто прочитати цю книжку від початку до кінця! Слід використати її, щоб зрозуміти основи, а потім повернутися і перечитати вже після того, як склали власну думку, щоб збагнути, які місця в ній можуть бути для вас корисними.

Альдо Сом і Крістін Мюльке. Wine Simple: про вино від сомельє світового класу.

Можливо, коли ви з’ясуєте, що любите легкі, ароматні білі вина, а не фруктові та повнотілі, як вважали раніше, вам вдасться відкрити на дегустаціях нові сорти.

Уривок з книги

"П’ять днів на тиждень, коли настає час обіду чи вечері, мене можна знайти в перебіжках між Le Bernardin та Aldo Sohm Wine Bar, – розповідає автор. – Відстань між ними – лише сорок кроків, водночас різниця між цими двома закладами колосальна: у чотиризірковому нью-йоркському ресторані Le Bernardin ви обираєте з 900 найменувань вина та меню на 40 сторінках, де ціни сягають п’ятизначних чисел. У винному барі, де зручно прилаштуватися на високих стільцях або на диванах, вибір набагато вужчий, а ціна за келих – від 11 доларів. Проте, можливо, між ними не така й велика різниця – в обох місцях мене постійно запитують те саме: що замовити до моєї страви? Що варто скуштувати, якщо зазвичай я п’ю? Чи можна знайти високу якість у моєму ціновому діапазоні? В обох закладах трапляються новачки та досвідчені поціновувачі вина. Моє завдання полягає в тому, щоб допомогти їм знайти ідеальний напій".

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Роб Десол, Ієн Таттерсол. Пиво: Історія і наука.

Видавництво: Наш Формат, 2021

Автори цієї книжки – біологи, і розказують вони про те, наскільки складним явищем є пиво в історичному, культурному й природничому контекстах. Адже відомо, що пити пиво людство почало ще з незапам’ятних часів.

Роб Десол, Ієн Таттерсол. Пиво: Історія і наука.

Утім, хто ж став першовідкривачем цього хмільного напою? Чому склад пива і хліба схожий, а результат споживання – різний? І як поєднання води, ячменю, дріжджів та хмелю стало культом масової споживацької культури? Загалом звідки походять інгредієнти для напою і люди, що його виробляють? Тож ця книжка – захоплива подорож історією, еволюцією й нейробіологією з кухлем пива в руці.

Уривок з книги

"Пращура всіх сучасних елів ми просто мали зварити самостійно, – розповідають автори. – У каструлі змішали нью-йоркську воду з-під крана, величезну кількість свіжозмеленого дворядного ячменю і жменю ячмінних пластівців. Після кип'ятіння до суміші додали грют з тібіскусу, інших трав і цитрусів та лишили бродити, закинувши дріжджі, що були під рукою. Через місяць розлили темно-брунатну рідину по пляшках і витримали ще довгих два тижні. Перша пляшка відкрилася з приємним шипінням. Наш густий (і тепер уже жовтувато-брунатний) простий ель з грютом був приємно кислуватий і мав трав'янистий післясмак. Його питкість нас приємно здивувала. Воно й не дивно, що германські племена залізної доби так ретельно берегли свою пивоварну традицію".

Трістан Стівенсон. Книга Одіссея віскі. Допитливий бармен про солодове, житнє і бурбон.

Видавництво: Vivat, 2021

Автор цієї книжки – барний експерт, письменник і бізнесмен, співзасновник близько десятка барів і ресторанів, автор подкасту і ютуб-каналу Curious Bartender, який майже 20 років працює в індустрії гостинності. Також він поціновувач віскі та автор серії бестселерів під назвою "Допитливий бармен".

Трістан Стівенсон. Книга Одіссея віскі. Допитливий бармен про солодове, житнє і бурбон.

Цього разу він запрошує читача здійснити захопливу подорож найцікавішими винокурнями світу. Автор розповідає історію виникнення цього напою: від перших спроб дистиляції в Давньому Китаї та винайдення сумнівного лікарського засобу часів Середньовіччя, відомого як aqua vitae, до сучасного віскі.

Ви дізнаєтесь про унікальні технології та секрети виробників, що їх використовують під час приготування цього напою, а також рецепти вишуканих коктейлів з віскі.

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"Відповідно до ірландської легенди, – розповідає автор, – дистиляцію відкрив ірландцям святий Патрік у V столлітті. Як на мене, версія не надто переконлива: судячи з усього, цю заслугу автоматично приписали найулюбленішому персонажу. Зустрічаються згадки про бронзовий посуд для дистиляції, що його нібито знайшли поблизу Кашела в графстві Тіпперері, та доказів небагато. Більш імовірною є версія, згідно з якою дистиляцію рідин зі злакових культур відкрив для себе Генріх ІЇ, коли 1172 року наважився на вторгнення в Ірландію. Якщо правитель і справді зрозумів, що до чого, це можна вважати одним з найбільш ранніх прикладів використання дистиляції на Британських островах".