Эти книги о хмельных напитках – и полезные, и приятные одновременно. Во-первых, можно многое узнать из истории любимого напитка, а во-вторых, по-новому взглянуть на его новые разновидности и сорта.

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Наталья Уотсон. Эволюция вкуса в 50 стилях.

Издательство: Yakaboo Publishers, 2021

Эта интерактивная книга погрузит вас в путешествие, которое начнется в Великобритании в 1600-х дымным коричневым пивом и завершится современными пивными инновациями, проведет сквозь время и пространство и познакомит с историей самых известных стилей современности – с немецкими лагерами, кислым пивом и не только.

Каждая глава сосредотачивается на одной из основных составляющих пива – солоде, воде, хмеле или дрожжах – и рассказывает, как они менялись со временем, как возникали новые вкусы, ароматы и стили. К каждому примеру такого изменения Наталья Уотсон предлагает современный образец пива, который поможет полностью почувствовать вкус истории и проследить эволюцию пива.

Наталья Уотсон. Эволюция вкуса в 50 стилях.

"Пиво: эволюция вкуса в 50 стилях" содержит пять веков пивных знаний, истории и интересных фактов , которые дают возможность по-новому взглянуть на познание одного из старейших напитков мира, который до сих пор с нами.

Отрывок из книги

"Самым ценным продуктом поместных пивоварений был, конечно, октябрьский эль, – начинает автор рассказ. – Поскольку изобретение холодильника произошло только в конце 1800-х и пивоварение оставалось сезонным, пиво варили только в промежутке с октября по март – апрель. Октоберы варили осенью из нового урожая хмеля и солода, и это пиво имело такую ​​крепость, что его без проблем можно было выдерживать год или два перед употреблением".

Анна Янченко. Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов.

Издательство: Вихола, 2021

Красное, белое, розовое, оранжевое и даже серое. Тихое, крепленое или игристое. Сладкое или сухое. Старый Свет или Новый? И это далеко не полный спектр опций, которые стоит учитывать, выбирая бутылку вина к ужину.

Сложно? На самом деле нет. В этом убеждена Анна Евгения Янченко, сомелье и автор книги "Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов". Человек, который найдет вам невероятное вино за 1000 гривен и очень хорошо – за 150 грн, который уверен – дегустировать и различать ароматы и вкусы вина можно научить каждого.

Анна Янченко. Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов.

В своей книге Анна Евгения объясняет, как читать этикетку и выбирать бокалы , что такое декантер и откуда взялись танины, развеивает мифы о порошковых винах, объясняет, чем отличается Шампанское от Просекко, что такое Петнат и кто испортил имидж Ламбруско. Она описывает самые известные винные регионы мира и объясняет, как виноделы создают вино и зачем выдерживать вино в дубовых бочках.

Отрывок из книги

"Привет, – начинает автор разговор. – Меня зовут Анна Евгения, у меня есть много друзей и "дело жизни". Я помогаю выбрать вино и этим улучшаю вечера своим знакомым и подписчикам в блогах. Обычно я пишу о тех винах, на которые точно стоит обратить внимание. Но с друзьями – другая история. Часто они звонят по телефону, потому что нужна помощь – купить вино. Чаще всего звонят непосредственно из магазина и говорят: "А-а-а-а! Я здесь ничего не понимаю!" Тогда я задаю несколько вопросов, потом прошу, чтобы мне сфотографировали полку с винами в магазине, и просто на фото подчеркиваю ту бутылку, которую нужно приобрести. Не представляете, как приятно потом получать от друзей благодарность за то, что вино очень понравилось. Очень приятно".

Бонус от автора: годовой квест по винным сортам мира – от самых известных Мерло и Пино Нуар до таинственных Марави и Нерелло Маскалезе.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

Альдо Сом и Кристин Мюльке. Wine Simple: вино от сомелье мирового класса.

Издательство: Yakaboo Publishers, 2021

Вместо того чтобы написать учебник, автор этой книги собрал под одной обложкой самую простую и интересную информацию – так что стоит прочитать эту книгу от начала до конца! Следует использовать ее, чтобы понять основы, а затем вернуться и перечитать уже после того, как составили собственное мнение, чтобы понять, какие места в ней могут быть полезны для вас.

Альдо Сом и Кристин Мюльке. Wine Simple: вино от сомелье мирового класса.

Возможно, если вы выясните, что любите легкие ароматные белые вина, а не фруктовые и полнотелые, как считали ранее, вам удастся открыть на дегустациях новые сорта.

Отрывок из книги

"Пять дней в неделю, когда наступает время обеда или ужина, меня можно найти в перебежках между Le Bernardin и Aldo Sohm Wine Bar, – рассказывает автор. – Расстояние между ними – всего сорок шагов, в то же время разница между этими двумя заведениями колоссальна: в четырехзвездочном нью-йоркском ресторане Le Bernardin вы выбираете из 900 наименований вина и меню на 40 страницах, где цены доходят до пятизначных чисел. В винном баре, где удобно пристроиться на высоких стульях или на диванах, выбор намного уже, а цена за бокал – от 11 долларов. Однако, возможно, между ними не такая и большая разница – в обоих местах меня постоянно спрашивают то же самое: что заказать к моему блюду? Что стоит отведать, если обычно я пью? Можно ли найти высокое качество в моем ценовом диапазоне? В обоих заведениях попадаются новички и опытные ценители вина. Моя задача состоит в том, чтобы помочь им найти идеальный напиток".

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Роб Десол, Иен Таттерсол. Пиво: История и наука.

Издательство: Наш Формат, 2021

Авторы этой книги – биологи, и рассказывают они о том, насколько сложным явлением является пиво в историческом, культурном и природном контекстах. Ведь известно, что пить пиво человечество начало еще с незапамятных времен.

Роб Десол, Иен Таттерсол. Пиво: История и наука.

Впрочем , кто же стал первооткрывателем этого хмельного напитка? Почему состав пива и хлеба похож, а результат потребления – разный? И как сочетание воды, ячменя, дрожжей и хмеля стало культом массовой потребительской культуры? В общем, откуда походят ингредиенты для напитка и производящие его люди? Поэтому эта книга – увлекательное путешествие по истории, эволюции и нейробиологии с кружкой пива в руке.

Отрывок из книги

"Предка всех современных элей мы просто должны были сварить самостоятельно, – рассказывают авторы. – В кастрюле смешали нью-йоркскую воду из-под крана, огромное количество свежесмолотого двухрядного ячменя и горсть ячменных хлопьев. После кипячения к смеси добавили грют из тибиска, других трав и цитрусов и оставили бродить, добавив дрожжи, которые были под рукой. Через месяц разлили темно-коричневую жидкость по бутылкам и выдержали еще долгих две недели. Первая бутылка открылась с приятным шипением. Наш густой (и теперь уже желтовато-коричневый) простой эль с грютом было приятно кисловатый и имел травянистое послевкусие. Его вкус нас приятно удивил. Оно и не удивительно, что германские племена железного века так тщательно хранили свою пивоваренную традицию".

Тристан Стивенсон. Книга Одиссея виски. Любознательный бармен о солодовом, ржаном и бурбоне.

Издательство: Vivat, 2021

Автор этой книги – барный эксперт, писатель и бизнесмен, соучредитель около десятка баров и ресторанов, автор подкаста и ютуб-канала Curious Bartender, почти 20 лет работающий в индустрии гостеприимства. Также он ценитель виски и автор серии бестселлеров под названием "Любознательный бармен".

Тристан Стивенсон. Книга Одиссея виски. Любознательный бармен о солодовом, ржаном и бурбоне.

На этот раз он приглашает читателя совершить увлекательное путешествие по самым интересным винокурням мира. Автор рассказывает историю возникновения этого напитка : от первых попыток дистилляции в Древнем Китае и изобретения сомнительного лекарственного средства Средневековья, известного как aqua vitae, до современного виски.

Вы узнаете об уникальных технологиях и секретах производителей , которые используют при приготовлении этого напитка, а также рецепты изысканных коктейлей из виски.

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