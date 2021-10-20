Именно книги из этой подборки помогут вам стать подкованным во многих вопросах из области искусства и культуры. Необычные факты из биографий известных личностей, исследования украинского искусства и книга о мировой истории, которая приносит настоящее интеллектуальное удовольствие – все это позволяет обогатиться и совсем иначе посмотреть на наше прошлое и современность.

Читайте также Новый триумф украинских вин: SHABO завоевали 4 медали на международном конкурсе в Германии



Станислав Росовецкий. Шевченко. Современная биография.

Издательство: Дух и Литера, 2021

Попытки "осовременить" Шевченко тянутся, пожалуй, еще со времен футуризма 1920-х, когда его призвали воспринимать не как "икону в засоплених полотенцах", а как современном поэта-пророка. Михаил Семенко даже "жег свой" Кобзарь ", акцентируя внимание этой теме. Впрочем, это был его собственный "Кобзарь" как символ так же собственного отказа от хуторянства, культа Шевченко, и книга Станислава Росовецкого – " модернизированная" биография поэта – тоже предлагает каждому определиться с собственным восприятием этого феномена.

Станислав Росовецкий. Шевченко. Современная биография.

Для поклонников Тараса Шевченко она станет источником неожиданных биографических открытий , для не поклонников – возможностью увидеть другого Шевченко, разрушив многочисленные стереотипы культа поэта, а также заинтересоваться им как автором, "у чьих творений есть такие близкие к Сети качества, как мультимедийность, гипертекстуальность, нелинейность и интерактивность ".

Отрывок из книги

"Хочется надеяться, – замечает автор, – что глубинная ориентация самых психологических и структурно-поэтических основ творчества Шевченко на древние и могущественные фольклорные традиции еще сыграет в Интернете роль стабилизационного фактора, "вирусного редактора", который выметет из сайтов изображение Шевченка и Ивана Франка, которые стоят рядом с пистолетами в руках, Шевченка с катаной, ротным пулеметом или на фоне роллс-ройса, причем не понять, молодой Тарас перед тобой или Элвис Пресли. И новые поколения читателей полюбят украинского гения, не задумываясь над тем, чем именно он им понравился".

Мирослав Шкандрий. Авангардное искусство в Украине, 1910-1930: память, за которую стоит бороться.

Издательство: Фабула, 2021

Эта книга знакомит читателей с украинским авангардом , а также показывает, каким именно был опыт целого поколения, охватывает довоенные годы в Париже и других столицах Западной Европы, хаос 1917-1922 годов и конец советских 1920-х, время, когда лидер украинских футуристов "жег свой "Кобзарь" и период "реабилитации" Шевченка.

Мирослав Шкандрий. Авангардное искусство в Украине, 1910-1930: память, за которую стоит бороться.

Так же автор возвращает украинским авангардистам украинское лицо , похищенное колониальным прошлым, ведь многие художников, которые считали себя украинцами, родились и работали на территории Украины, сейчас известны в мире как представители российской или европейской культуры.

Отрывок из книги

"Несколько парадоксально, что художники из Украины становятся известными, но все редко обращают внимание на их корни и идентичность, – напоминает автор. – Этот аспект интерпретативной матрицы к ним не применяется, чего не скажешь, к примеру, о Бурлюке и Малевиче, которые идентифицировали себя украинцами, а также о Соне Делоне, Александре Экстер, Александре Архипенко и Владимире Татлине, которые заявляли о связи между их работами и украинским вдохновением".

Поэтому Украина в этой книге еще раз предстает мультинациональной страной с богатой культурой, которая вдохновляла смелые художественные движения, при этом автор исследует жизнь и творчество художников 20-30-х годов XX века, в частности Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Ивана Кавалеридзе, Дзиги Вертова, Вадима Меллера, Михаила Бойчука.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

Мирослава Мудрак. Образный мир Георгия Нарбута и создание украинского бренда.

Издательство: Родовид, 2021

За все время имперского фундаментализма в искусстве герой этой книги принадлежал к российскому "Миру исскуства", где его наставниками были Билибин, Бакст, Добужинский, хотя самым плодотворным был именно его киевский период. В котором, напомним, создание государственных гербов и печатей, денег и марок, а также иллюстрации к не менее изысканно причудливым вещам вроде книги "Война грибов с жуками".

Мирослава Мудрак. Образный мир Георгия Нарбута и создание украинского бренда.

Отрывок из книги

"Художественное и культурное наследие, который Нарбут создал за свою недолгую 34-летнюю жизнь, до сих пор является шифром национальной и культурной идентичности, – убеждена автор. – Сформированный на рубеже двух веков, как двуликий Янус всех зачинов, выдающийся стиль Нарбута в украинском графическом дизайне охватывает возрастные символы, в которых отразилась история страны со всеми трагическими событиями".

Сегодня, спустя сто лет после смерти Георгия Нарбута, выдающийся художник наконец может занять достойное место в современном этосе новой Украины. Когда будущее Украины остается неопределенным и идентичность Украины как государства каждый раз под угрозой, ретроспективный взгляд на национальный брендинг Нарбута (а также его современных представителей в искусстве) является актуальным, как никогда, ведь он касается неотложного вопроса о модерной украинской культуре и ее влиянии на восприятие Украины в мире.

К теме Что почитать в октябре: 5 интересных зарубежных новинок, которые нельзя обойти

Михаил Семенко. Пьеро любит, кичится и мертвопетлирует

Издательство: Пирамида, 2021

Эта экзотический сборник классика украинского футуризма – "избранные стихотворения лирические, интимные, эротические и квери-футуристические", собранные Юрием Коваливым и Василиие Габором. Согласитесь, странный (и похвальный) интерес галицких издателей к слобожанскому лирику 1920-х, который давно высказывал тамошний Юрий Винничук, в романе которого "Мальва Ланда" Михаил Семенко не погибает, а теперь вот на более профессиональном уровне продемонстрировал в своей серии "Частная коллекция" львовский интеллектуал Василий Габор.

Михаил Семенко. Пьеро любит, кичится и мертвопетлирует

И пусть в сборнике упорно правят "залю" на "залу" и "Атлянтиду" на "Атлантиду", игнорируя тогдашнее правописание (хотя у Семенко скорее его отсутствие), но в целом это проект, который стоит уважения.

Вспомнив предыдущего автора-шевченковеда, напомним, что единственным авторитетом, который постоянно беспокоил М. Семенко, был Т. Шевченко. "Ты приносишь мне засаленного "Кобзаря" и говоришь: вот мое искусство. Мужчина, мне за тебя стыдно", – пародируя мужицкую манеру выражения, обращался М. Семенко в раздражающем манифесте "Сам" (предисловие к сборнику "Терзания") к воображаемому, сборному апологету народнических ценностей, в фокусе которых фетишизовано Т. Шевченка. У самого же автора стихов все, конечно, модернизированно, например в "Городе":

Отрывок из книги

"Дротові мережки на блискучих ізоляторах / Стрункими рисунками перехрещені ажурної роботи / Залізне тіло онервотончене винахід електричного / новатора". Хоча, ліричного "футуризму" за життя, в якому не "Кобзар", а партквиток за пазухою і бита дружина вдома, у Семенка, нагадаємо, так само вистачало. Як у класичних "Білих столиках": "Панно. Я у вас прошу пляшку пива. / У мене пересохло в горлі. / Будь ласка, не дивіться на мене так пеcтливо – / В мені щось умерло".

Джереми Блэк. История мира. От древнейших времен до современности.

Издательство: Виват, 2021

Джереми Блэк. История мира. От древнейших времен до современности.

Отрывок из книги

"Взаимосвязь между изменениями и преемственностью – это такое же неотъемлемое условие существования человечества, как цикличность времен года, течение времени и смена поколений, – напоминает автор этой книги. – Рядом с преемственностью, которую можно проследить из глубины тысячелетий, рядом с укоренившимися привычками, культурными и психологическими моделями поведения, которые вызывают уважение к прошлому, история демонстрирует неизменную способность человека приспосабливаться к среде своего обитания".

Интересно Р азмером с монету: художница создает очень реалистичные миниатюрные рисунки – 15 примеров

В целом это ярко иллюстрированное основательное издание содержит анализ многотысячелетнего периода истории человечества: доисторическая эпоха и теории происхождения человека, зарождения земледелия в долине Нила и возникновение государств в Междуречье; падение Древнего Рима и развитие науки в исламском мире; международная торговля вдоль Великого шелкового пути и эпоха Просвещения, мировые войны и революции Нового времени и проблемы современности.