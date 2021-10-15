Рейчел Бэлц всего 22 года, и она всю свою жизнь увлекается рисованием. Но только 2 года назад она начала заниматься этим серьезно. Тогда на Рождество она подарила первые нарисованные собственноручно миниатюры своим родным и, увидев их восторг, решила создавать и дальше подобные мини-картины.

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Чтобы показать настоящий размер рисунков, девушка начала добавлять к фото различные предметы для сравнения: монетки, лепестки цветов, листья, шурупы и т.д. Большинство из них может поместиться под почтовой маркой, обычной монеткой или на одной клавише клавиатуры.

Если бы не эти аксессуары, трудно было бы догадаться, насколько это кропотливая работа, ведь все рисунки очень аккуратные и детализированные.

В портфолио акварельных работ Рэйчел – крошечные изображения милых животных, различных бытовых предметов и даже героев фильмов или просто известных личностей: Гарри Поттера, Железного Человека, Мэрилин Монро и тому подобное.

Собачка не больше, чем монета

Собачка не больше монету

Фото Bored Panda

Искусный портрет красавицы Мэрилин Монро

Искусный портрет красавицы Мэрилин Монро

Фото Bored Panda

Гарри Поттер, совсем как на постере

Гарри Поттер, совсем как на постере

Фото Bored Panda

Это просто волшебно!

Это просто волшебно!

Фото Bored Panda

Так и хочется взять в руки

Так и хочется взять в руки

Фото Bored Panda

Какая милая коровка

Какая милая коровка

Фото Bored Panda

Железный Человек в окружении различных железных предметов

Железный Человек в окружении различных железных предметов

Фото Bored Panda

Очень детализированное сердце

Очень детализированное сердце

Фото Bored Panda

Семейка енотов

семейка енотов

Фото Bored Panda

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Даже ключи больше, чем этот автобус

Автобус, меньше ключи

Фото Bored Panda

Дэвид Боуи, меньший, чем наушники

Дэвид Боуи, меньше, по наушники

Фото Bored Panda

Известная сцена из фильма "Сияние"

Известная сцена из фильма

Фото Bored Panda

Процесс создания такого рисунка

Процесс создания такого рисунка

Фото Bored Panda

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Крошечный фотоаппарат

крошечный фотоаппарат

Фото Bored Panda

Лучшая птица для миниатюр – колибри

Лучший птица для миниатюр - колибри

Фото Bored Panda