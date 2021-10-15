Мастера из этой подборки увидели в мусоре или просто старых вещах скрытый потенциал и дали им новую жизнь. Эти предметы даже ценнее новых из магазина, ведь у каждого из них есть своя история. Возможно, и вас они вдохновят присмотреться ближе к старой мебели или одежде, которую вы собирались выбросить: что, если эта вещь может прослужить гораздо дольше?

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Диван и лампа, сделанные из ванной

Фото Reddit Project_1nth

"Я сделала из пакетов из-под кофе большую сумку"

ото Reddit shashirahandmaker

"Я сделала гигантскую картонную статую своего лица"

Фото Reddit Kellyann59

"Я нашел старое пианино с серьезными повреждениями. Было жалко выбросить его"

Фото Reddit Confident_Order_899

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Лосось, сделанный из мусора, который собрали на пляже

Фото Reddit Hezikiah_Munson

"Я сделал электрогитару из использованных скейтбордов"

Фото Reddit GBrown4

Миниатюрный мотоцикл из использованных палочек от мороженого

Фото Reddit ReighDoren

Интересно Их теперь не узнать: 15 человек, перестарались с редактированием фото

Старый сундук стала книжным шкафом

Фото Reddit Dr-Q

С разбитого горшка получилась такая замечательная композиция

Фото Reddit pmolina12

Кормушки для птиц из старого сервиза

Фото Reddit catgoturtongue

Костюм Железного Человека из коробок от Amazon

Фото Reddit Funnyboop

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"Эта инсталляция в моем городе полностью сделана из велосипедов"

Фото Reddit shnazzyc

Новогодняя елка, сложенная из кассет

Фото Reddit _BAMBOOZLE_

Винтажный тележка для чая теперь выглядит ярче