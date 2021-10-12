По результатам опроса, 71% процент людей признались, что редактируют свои селфи, прежде чем выложить их в сеть. Но некоторые настолько увлекается улучшением своих фото, что выглядят до смешного неестественно. В реальности встретить такого человека невозможно, а вот в сообществе на Reddit под названием "Instagram Reality" – очень легко!

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Фото девушки и видео с ней

Фото девушки и видео с ней

Фото Reddit tem1205

Вот это ножки!

Вот это ножки!

Фото Reddit thelittleEcho

И это один и тот же человек

И это одна и та же человек

Фото Reddit ThePandaShow1990

Немного переборщил

немного переборщил

Фото Reddit nunuvurbiznez

"Парикмахер использует странный фильтр для глаз на всех фото клиентов"

Фото Reddit -Vampyroteuthis-

Фотографов не предупредили, что снимок надо было отредактировать

Фотографов не предупредили, что фотографию надо было отредактировать

Фото Reddit chicksdigscooters

Абсолютно нереалистичный носик

Абсолютно нереалистичный носик

Фото Reddit JanuaryRRose

Один вопрос – для чего?

Один вопрос - для чего?

Фото Reddit benkirby1992

Фото на странице в инстаграме и фото, где их просто отметили

Фото на странице в инстаграми и фото, где их просто заметили

Фото Reddit obladi-

Интересно 15 женщин, которые показали свое лицо без макияжа: некоторых просто не узнать

Настоящий мачо!

Настоящий мачо!

Фото Reddit velmazing44

Руку специально удлинили, чтобы все украшения поместились?

Руку специально удлинили, чтобы все украшения поместились?

Фото Reddit GMLPCB

Талия просто кукольная

Талия просто кукольная

Фото Reddit XclusiveMTL

Кроме макияжа, еще и добавили кучу фильтров

Кроме макияжа, еще и добавили кучу фильтров

Фото Reddit atomic131

К теме Photoshop прошлого века: как редактировали фото 100 лет назад – яркие примеры

На оригинальном фото очень милая девушка

На оригинальном фото очень милая девушка

Фото Reddit wait_whatamidoing

Когда в зале качаешь только одну ногу

Когда в зале качаешь только левую ногу

Фото Reddit _1000papercranes_