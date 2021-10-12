По результатам опроса , 71% процент людей признались, что редактируют свои селфи, прежде чем выложить их в сеть. Но некоторые настолько увлекается улучшением своих фото, что выглядят до смешного неестественно. В реальности встретить такого человека невозможно, а вот в сообществе на Reddit под названием "Instagram Reality " – очень легко!

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Фото девушки и видео с ней

Фото Reddit tem1205

Вот это ножки!

Фото Reddit thelittleEcho

И это один и тот же человек

Фото Reddit ThePandaShow1990

Немного переборщил

Фото Reddit nunuvurbiznez

"Парикмахер использует странный фильтр для глаз на всех фото клиентов"

Фото Reddit -Vampyroteuthis-

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Фотографов не предупредили, что снимок надо было отредактировать

Фото Reddit chicksdigscooters

Абсолютно нереалистичный носик

Фото Reddit JanuaryRRose

Один вопрос – для чего?

Фото Reddit benkirby1992

Фото на странице в инстаграме и фото, где их просто отметили

Фото Reddit obladi-

Интересно 15 женщин, которые показали свое лицо без макияжа: некоторых просто не узнать

Настоящий мачо!

Фото Reddit velmazing44

Руку специально удлинили, чтобы все украшения поместились?

Фото Reddit GMLPCB

Талия просто кукольная

Фото Reddit XclusiveMTL

Кроме макияжа, еще и добавили кучу фильтров

Фото Reddit atomic131

К теме Photoshop прошлого века: как редактировали фото 100 лет назад – яркие примеры

На оригинальном фото очень милая девушка

Фото Reddit wait_whatamidoing

Когда в зале качаешь только одну ногу