Идеальные фото в соцсетях часто скрывают за собой удачную ретушь в Photoshop или других программах. И эта проблема не нова. Книга под названием "Полная библиотека практической фотографии" 1909 года включает в себя ценные указания для тогдашних фотографов не только о том, как фотографировать, но и как редактировать фотографии и убирать лишнее.
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Фото "до" и "после" с этого пособия, датированные XIX веком, показывают, что люди всегда стремились к совершенству, показывая себя в лучшем свете.
В то время фотографы использовали все доступные им инструменты, чтобы как-то улучшить фото: ножи, карандаши, кисточки, щетки, держатели, свинец, специальные растворы и лаки, а также – мольберты и увеличительное стекло для работы.
Как работали фотографы над редактированием фотографий / Фото Bored panda
Снимки редактировали еще на этапе негативов. Им удавалось устранить нежелательные недостатки, добавить тонов и полутонов, убрать блики и целые отдельные участки на фото или даже уменьшать некоторые предметы. Вот несколько интересных примеров.
Этой женщине убрали морщины на лице и шее
Фото Bored panda
Фото Bored panda
Шею этой дамы сделали худее
Фото Bored panda
Кожа этого мужчины выглядит теперь совсем гладкой
Фото Bored panda
Веснушки – также не проблема
Фото Bored panda
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Фотографы могли полностью убрать человека со снимка
Фото Bored panda
А кому-то добавляли элементы одежды, которых в действительности не было
Фото Bored panda
Можно было уменьшить некоторые предметы, такие как грудь этой женщины
Фото Bored panda
Под силу было даже исправить косоглазие
Фото Bored panda
Ямочка на подбородке стала менее заметной
Фото Bored panda
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Фото Bored panda