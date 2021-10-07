Ідеальні фото в соцмережах часто приховують за собою вдалу ретуш у Photoshop чи інших програмах. Та ця проблема не нова. Книга під назвою "Повна бібліотека практичної фотографії" 1909 року містить у собі цінні вказівки для тодішніх фотографів не тільки про те, як фотографувати, а й як редагувати світлини та прибирати зайве.

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Фото "до" та "після" з цього посібника, датовані XIX століттям, доводять, що люди завжди прагнули до досконалості, показуючи себе у найкращому світлі.

У ті час фотографи використовували всі доступні їм інструменти, щоб якось покращити фото: ножі, олівці, пензлики, щітки, тримачі, свинець, спеціальні розчини та лаки, а також – мольберти та збільшувальне скло для роботи.

Як працювали фотографи над редагуванням світлин / Фото Bored panda

Світлини редагували ще на етапі негативів. Їм вдавалось усунути небажані недоліки, додати тонів та напівтонів, прибрати відблиски та цілі окремі ділянки на фото або навіть зменшувати деякі предмети. Ось кілька цікавих прикладів.

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