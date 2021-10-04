Користувачі з цієї добірки – зовсім не професіонали. Це просто люди, які дуже люблять працювати з деревом і вирішили поділитись результатами своєї роботи з іншими. Їх дерев'яні витвори виглядають навіть краще за магазинні меблі чи предмети декору, адже зроблені з любов'ю.

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"Колиска, яку я зробив для свого онука"

Фото Ill-Trainer-9903

"Я працював над цим проєктом кілька місяців!"

Фото Ibunfunion

"Можу сказати, що моя "Нескінченна огорожа" закінчена!"

Фото Imagicalstickbending

"Ми щойно завершили будівництво вежі Рапунцель та котеджу"

Фото IAwkwardMethod

"Навіщо купувати світильник, якщо можна зробити його самому?"

Фото Ianonymoususer1776

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Справжній витвір мистецтва!

Фото Ilifeinlayers

Просто неймовірна дерев'яна дошка для серфінгу

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Незвичайна музична скринька

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"Я зробив це для своєї дівчини та дуже пишаюсь. Тут є навіть кільця для вазонів"

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"Дерево дуже дороге, тож я зробив будиночок з піддонів"

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Просто дуже мила маленька сова

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"Мандалорський шолом з дуба за 6 днів"

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"Я зробив ці двері в магазин. Тополя, чорний горіх та смола"

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Креативні підставки для сигар

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Яка майстерність!

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