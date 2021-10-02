Масамі Ямамото не використовує ніяких готових форм для скульптур. Вона виліплює свої роботи, копіюючи справжній одяг, намагаючись при цьому якомога більше наблизитись до оригіналу.

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За основу вона бере предмети гардеробу конкретних людей, які цей одяг носили. Тому вона сприймає свої скульптури як носії пам'яті: "Спостерігаючи за старим одягом, я намагаюся передати дух власника. Через пластичність глини, я намагаюся відтворити м’якість одягу. А після процесу випалу глина твердне і зберігає об’єкта. Тепер він стає носієм пам’яті", – ділиться скульпторка.

Процес виготовлення скульптури / Колаж boredpanda

Мисткині вдається точно передати делікатну текстуру тканини, елегантне мереживо, найменші складки та деталі одягу: ґудзики, застібки, лямки тощо.

Через свої незвичайні керамічні роботи японська скульпторка хотіла передати двоїстість людського життя: "Я думаю, що керамічні матеріали дуже добре показують існуванню людини, завдяки своїй твердості та крихкості водночас".

Фото Масамі Ямамото

Фото Масамі Ямамото

Фото Масамі Ямамото

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Роками роботи Масамі Ямамото були представлені на різноманітних виставках у багатьох художніх галереях. Її також нагороджували кількома престижними мистецькими преміями.

Більше скульптур японської мисткині ви можете побачити нижче або ж на її сайті.

Фото Масамі Ямамото

Фото Масамі Ямамото

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Фото Масамі Ямамото

Фото Масамі Ямамото

Фото Масамі Ямамото

Фото Масамі Ямамото

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Фото Масамі Ямамото

Фото Масамі Ямамото