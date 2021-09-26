42-річний Лука вже понад 20 років займається макіяжем, навіть фарбував знаменитостей на телебаченні. Проте у 2014 вирішив спробувати щось новеньке – і зупинився на оптичних ілюзіях. Зараз деякі з його робіт настільки реалістичні, що навіть стає моторошно, дивлячись на них.

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Спочатку він розмальовував лише руки, а потім перейшов й на голову. Лука майстерно використовує тіні та відтінки, щоб досягти бажаного результату і перетворити свою голову на горщик з квітами, тварину чи просто цікаву абстракцію. Результати його творчих експериментів ви можете побачити нижче.

Дуже практична застібка

Фото @lucaluceart

Створив собі двійника

Фото @lucaluceart

Ніби справжня ковбаса

Фото @lucaluceart

Коли намагаєшся змити тонну макіяжу

Фото @lucaluceart

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Цю роботу він створив до Дня Землі

Фото @lucaluceart

Справжній квітник

Фото @lucaluceart

Реалістичність вражає!

Фото @lucaluceart

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Фото @lucaluceart

Схожий на Джина

Фото @lucaluceart

Має страхітливий вигляд

Фото @lucaluceart

Яке миле мишеня!

Фото @lucaluceart

Не хотілось би таке побачити

Фото @lucaluceart

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Дуже стильний капелюшок

Фото @lucaluceart

Трохи промахнувся

Фото @lucaluceart