42-річний Лука вже понад 20 років займається макіяжем, навіть фарбував знаменитостей на телебаченні. Проте у 2014 вирішив спробувати щось новеньке – і зупинився на оптичних ілюзіях. Зараз деякі з його робіт настільки реалістичні, що навіть стає моторошно, дивлячись на них.
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Спочатку він розмальовував лише руки, а потім перейшов й на голову. Лука майстерно використовує тіні та відтінки, щоб досягти бажаного результату і перетворити свою голову на горщик з квітами, тварину чи просто цікаву абстракцію. Результати його творчих експериментів ви можете побачити нижче.
Дуже практична застібка
Фото @lucaluceart
Створив собі двійника
Фото @lucaluceart
Ніби справжня ковбаса
Фото @lucaluceart
Коли намагаєшся змити тонну макіяжу
Фото @lucaluceart
Цю роботу він створив до Дня Землі
Фото @lucaluceart
Справжній квітник
Фото @lucaluceart
Реалістичність вражає!
Фото @lucaluceart
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Для тих, хто хоче сховатись від папараці
Фото @lucaluceart
Схожий на Джина
Фото @lucaluceart
Має страхітливий вигляд
Фото @lucaluceart
Яке миле мишеня!
Фото @lucaluceart
Не хотілось би таке побачити
Фото @lucaluceart
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Дуже стильний капелюшок
Фото @lucaluceart
Трохи промахнувся
Фото @lucaluceart