Свої розіграші працівник барбершопу (переважно чоловіча перукарня, – Life 24) на ім’я Саймон публікує у тіктоці simon_kaye. Три відео з розіграшами сумарно набрали понад 5,6 мільйона переглядів.

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Все стається зовсім несподівано. Перукар просить клієнтів нахилитися до нього, щоб трішки поправити стрижку. А після цього цілує їх в лоб. Реакція клієнтів – це просто щось!

Перегляньте це відео. Воно точно підніме вам настрій

Найбільше переглядів набрала третя частина розіграшу. Це відео подивилися понад 5,3 мільйона разів. Клієнти знову-таки весело реагують на такий невеличкий розіграш.

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Підписники Саймона позитивно оцінили його витівку. Ось найпопулярніші коментарі: