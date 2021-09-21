Свої розіграші працівник барбершопу (переважно чоловіча перукарня, – Life 24) на ім’я Саймон публікує у тіктоці simon_kaye. Три відео з розіграшами сумарно набрали понад 5,6 мільйона переглядів.

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Все стається зовсім несподівано. Перукар просить клієнтів нахилитися до нього, щоб трішки поправити стрижку. А після цього цілує їх в лоб. Реакція клієнтів – це просто щось!

Перегляньте це відео. Воно точно підніме вам настрій

Найбільше переглядів набрала третя частина розіграшу. Це відео подивилися понад 5,3 мільйона разів. Клієнти знову-таки весело реагують на такий невеличкий розіграш.

Підписники Саймона позитивно оцінили його витівку. Ось найпопулярніші коментарі:

  • Круто, що ніхто взагалі не розізлився.
  • Клянуся, що чоловіки люблять своїх перукарів більше за всіх на світі.
  • Так, я обожнюю свого перукаря. 10 років тому ми були чужими людьми, а зараз – ледь не найкращі друзі.
  • Поцілунки в лоб – це так мило.
  • Їхні реакції просто фантастичні.