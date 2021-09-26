42-летний Лука уже более 20 лет занимается макияжем, даже красил знаменитостей на телевидении. Однако в 2014 решил попробовать что-то новенькое – и остановился на оптических иллюзиях. Сейчас некоторые из его работ настолько реалистичны, что даже становится жутко, глядя на них.
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Сначала он разрисовывал только руки, но потом перешел и на голову. Лука мастерски использует тени и оттенки, чтобы достичь желаемого результата и превратить свою голову в горшок с цветами, животное или просто интересную абстракцию. Результаты его творческих экспериментов вы можете увидеть ниже.
Очень практичная застежка
Фото @lucaluceart
Создал себе двойника
Фото @lucaluceart
Будто настоящая колбаса
Фото @lucaluceart
Когда пытаешься смыть тонну макияжа
Фото @lucaluceart
Эту работу он создал ко Дню Земли
Фото @lucaluceart
Настоящий цветник
Фото @lucaluceart
Реалистичность впечатляет!
Фото @lucaluceart
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Для тех, кто хочет спрятаться от папарацци
Фото @lucaluceart
Похож на Джина
Фото @lucaluceart
У него устрашающий вид
Фото @lucaluceart
Какой милый мышонок!
Фото @lucaluceart
Не хотелось бы такое увидеть
Фото @lucaluceart
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Очень стильная шляпка
Фото @lucaluceart
Немного промахнулся
Фото @lucaluceart