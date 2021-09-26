42-летний Лука уже более 20 лет занимается макияжем, даже красил знаменитостей на телевидении. Однако в 2014 решил попробовать что-то новенькое – и остановился на оптических иллюзиях. Сейчас некоторые из его работ настолько реалистичны, что даже становится жутко, глядя на них.

Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Сначала он разрисовывал только руки, но потом перешел и на голову. Лука мастерски использует тени и оттенки, чтобы достичь желаемого результата и превратить свою голову в горшок с цветами, животное или просто интересную абстракцию. Результаты его творческих экспериментов вы можете увидеть ниже.

Очень практичная застежка

Очень практичная застежка

Фото @lucaluceart

Создал себе двойника

Создал себе двойника

Фото @lucaluceart

Будто настоящая колбаса

Будто настоящая колбаса

Фото @lucaluceart

Когда пытаешься смыть тонну макияжа

Когда пытаешься смыть тонну макияжа

Фото @lucaluceart

Эту работу он создал ко Дню Земли

Эту работу он создал ко Дню Земли

Фото @lucaluceart

Настоящий цветник

Фото @lucaluceart

Реалистичность впечатляет!

Реалистичность впечатляет!

Фото @lucaluceart

К теме 15 фото, которые вводят в заблуждение зрителей: стоит только изменить их описание

Для тех, кто хочет спрятаться от папарацци

Для тех, кто хочу спрятаться от папарацци

Фото @lucaluceart

Похож на Джина

Похож на Джина

Фото @lucaluceart

У него устрашающий вид

Имеет устрашающий вид

Фото @lucaluceart

Какой милый мышонок!

Какое милое мышонок!

Фото @lucaluceart

Не хотелось бы такое увидеть

Не хотелось бы такое увидеть

Фото @lucaluceart

Интересно Парикмахер забавно разыгрывает своих клиентов: мужчины просто в восторге

Очень стильная шляпка

Очень стильный шляпка

Фото @lucaluceart

Немного промахнулся

немного промахнулся

Фото @lucaluceart