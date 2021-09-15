Вот подборка фото, на которых вам видится одна картина, а после прочтения заголовка – уже совсем другая. На некоторые из них придется посмотреть несколько раз, чтобы понять, как другие люди могут видеть на этих изображениях совсем не то, что подкидывает вам ваш мозг.

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Стул совершенно сломанный

Фото Reddit starpiece

Идеально круглое яйцо

Фото Reddit Friggin_Bobandy

Человек в черной одежде, бегущий по снегу

Фото Reddit Sap0ten

Покрывало, которое смялось на кровати

Фото Reddit dangusted

Фотография моей коллекции швейных игл крупным планом

Фото Reddit WeAreClouds

Интересно 15 человек, которые воссоздали свои детские фото во взрослом возрасте: удивительные изменения

Кажется, что это блестящий синий шарик застрял между веток

Фото Reddit TheGameLord_YT

Просто музыкальные ноты

Фото Reddit somenerdnamedtom

Все руки в земле

Фото Reddit Golf911

Когда привел на работу ребенка

Фото Reddit flycreature75

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Будто два лица отчаянно кричат

Фото Reddit rivkinnator

У парня крутая прическа

Фото Reddit sleeplessaddic

Самая чистая в мире вода

Фото Reddit I_AM_NOT_MAD

Очень опасный мохнатый паук

Фото Reddit TheJokr

Жареная курочка. Или нет?

Фото Reddit OwenJthomas89

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Лягушка выглядывает со стакана