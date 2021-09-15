Ось добірка фото, на яких перед вами постає одна картина, а після прочитання заголовку – вже зовсім інша. На деякі з них доведеться подивитись кілька разів, щоб зрозуміти, як інші люди можуть бачити на цих зображенням зовсім не те, що підкидає вам ваш мозок.

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Стілець геть зламаний

Фото Reddit starpiece

Ідеально кругле яйце

Фото Reddit Friggin_Bobandy

Людина в чорному одязі, що біжить по снігу

Фото Reddit Sap0ten

Покривало, яке зім'ялось на ліжку

Фото Reddit dangusted

Фотографія моєї колекції швейних голок крупним планом

Фото Reddit WeAreClouds

Цікаво 15 людей, які відтворили свої дитячі фото у дорослому віці: дивовижні зміни

Здається, що це блискуча синя кулька застрягла між гілок

Фото Reddit TheGameLord_YT

Просто музичні ноти

Фото Reddit somenerdnamedtom

Всі руки у землі!

Фото Reddit Golf911

Коли привів на роботу дитину

Фото Reddit flycreature75

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Ніби два обличчя відчайдушно кричать

Фото Reddit rivkinnator

У хлопця крута зачіска

Фото Reddit sleeplessaddic

Найчистіша у світі вода

Фото Reddit I_AM_NOT_MAD

Дуже небезпечний волохатий павук

Фото Reddit TheJokr

Смажена курочка. Чи ні?

Фото Reddit OwenJthomas89

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Жабка виглядає зі стакана

Фото Reddit yellayahmar