Перед вами добірка фото, на яких люди вирішили пригадати чудові часи своєї молодості чи дитинства. Вони в точності повторили старі світлини, щоб показати, як швидко тече час і все змінюється. Все – крім міцних стосунків друзів чи рідних.

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"2007/2019. Гадаю, я повинен був принести капелюх на весілля"

Фото Reddit Lonelyland

"Ми з братами й сестрами зробили це для моїх батьків як подарунок на їх п'ятдесятиріччя, 1985 – 2019 рік"

Фото Reddit CatchResponsible1261

"З різницею в 12 років! Те ж місце, ті ж люди..."

Фото Reddit starbucksordunkin

"Мої друзі і я. Літо 2013 – зима 2019 року"

Фото Reddit ChefBoyardaddy

"Я ніколи не думав, що буду у такій самій фізичній формі, як мій тато"

Фото Reddit PeteTheBohemian

"Зустрівся з братом під час локдауну, щоб відтворити кілька старих фотографій 20-річної давності!”

Фото Reddit rioter25

1988 – 2019 рік

Фото Reddit Xiaobert

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"Моя мама і бабуся (1977), і я з мамою (2012) — 2 покоління випускників Мельбурнського університету!"

Фото Reddit GreenCristina

"Зробили таке фото втретє! Не знаю, скільки ще раз ми це зробимо. Між 1 і 2 фото – 8 років різниці, між 2 і 3 – десь приблизно 3 роки"

Фото Reddit idk__elephants__

20 років дружби!

Фото Reddit cathaireddd

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Між фото 15 років різниці

Фото Reddit heyitsamybelle

"Ми з моєю найкращою подругою у 1986 (перше фото), 2010 році на її весіллі та у 2014 році на моєму весіллі"

Фото Reddit Invisibeth

"Минуло ще 6 років, а деякі речі не змінилися"

Фото Reddit zeronine

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"Понад 20 років дружби, яка не закінчується"

Фото Reddit birrdieface

"Ми нітрохи не змінилися за 32 роки..."

Фото Reddit UnusualAmbassador