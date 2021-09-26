Герої нашої добірки показали свої дуже незвичні колекції, які реально вас здивують. Тут є просто все: від стареньких іграшкових телефонів – до химерних відкривачок. Можливо, ці люди надихнуть вас зробити власну колекцію цікавих речей!

Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show

Крута колекція фотоапаратів, які одразу друкують фото

Фото reddit FizzyGizmo

Маски мексиканських лучадорів

Фото reddit NeedCoffee214

Величезна колекція античних гральних карт

Фото reddit SirDufford

"Приніс частину своєї колекції в офіс"

Фото reddit tipnitty

Скільки краваток!

Фото reddit jeremiah213

Різноманітні ножиці

Фото reddit mediocrepantaloons

"Колекціоную старі іграшкові телефони"

Фото reddit Jujukitty14

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"Не знаю, для чого мені стільки свічок"

Фото reddit thecolorcoder

Колекція Lego з серії про "Гаррі Поттера"

Фото reddit TerpinOne

Кумедні відкривачки

Фото reddit EatRocksAndBleed