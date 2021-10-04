Пользователи из этой подборки – вовсе не профессионалы. Это просто люди, которые очень любят работать с деревом и решили поделиться результатами своей работы с другими. Их деревянные произведения выглядят даже лучше магазинной мебели или предметов декора, ведь сделаны с любовью.

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"Колыбель, которую я сделал для своего внука"

Фото Ill-Trainer-9903

"Я работал над этим проектом несколько месяцев!"

Фото Ibunfunion

"Могу сказать, что моя "Бесконечная ограда" закончена!"

Фото Imagicalstickbending

"Мы только что завершили строительство башни Рапунцель и коттеджа"

Фото IAwkwardMethod

"Зачем покупать светильник, если можно сделать его самому?"

Фото Ianonymoususer1776

Настоящее произведение искусства!

Настоящее произведение искусства!

Фото Ilifeinlayers

Просто невероятная деревянная доска для серфинга

Просто невероятная деревянная доска для серфинга

Фото Iventanasurfboards

Необычная музыкальная шкатулка

Необычная музыкальная шкатулка

Фото Idilettantetaun

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"Я сделал это для своей девушки и очень горжусь. Здесь есть даже кольца для вазонов"

Фото IRyguychu

"Дерево очень дорогое, поэтому я сделал домик из поддонов"

Фото IDJ_poopmypants

Просто очень милая маленькая сова

Просто очень милая маленькая сова

Іото Iseanpt3009

"Мандалорский шлем из дуба за 6 дней"

Фото IOleksandrHrytsai

"Я сделал эти двери в магазин. Тополь, черный орех и смола"

Фото Ihighsierra3b

Креативные подставки для сигар

Креативные подставки для сигар

Фото IRadonLab

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Какое мастерство!

Какая мастерство!

Фото IAcecarpenter