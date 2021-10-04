Пользователи из этой подборки – вовсе не профессионалы. Это просто люди, которые очень любят работать с деревом и решили поделиться результатами своей работы с другими. Их деревянные произведения выглядят даже лучше магазинной мебели или предметов декора, ведь сделаны с любовью.

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"Колыбель, которую я сделал для своего внука"

Фото Ill-Trainer-9903

"Я работал над этим проектом несколько месяцев!"

Фото Ibunfunion

"Могу сказать, что моя "Бесконечная ограда" закончена!"

Фото Imagicalstickbending

"Мы только что завершили строительство башни Рапунцель и коттеджа"

Фото IAwkwardMethod

"Зачем покупать светильник, если можно сделать его самому?"

Фото Ianonymoususer1776

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Настоящее произведение искусства!

Фото Ilifeinlayers

Просто невероятная деревянная доска для серфинга

Фото Iventanasurfboards

Необычная музыкальная шкатулка

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"Я сделал это для своей девушки и очень горжусь. Здесь есть даже кольца для вазонов"

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"Дерево очень дорогое, поэтому я сделал домик из поддонов"

Фото IDJ_poopmypants

Просто очень милая маленькая сова

Іото Iseanpt3009

"Мандалорский шлем из дуба за 6 дней"

Фото IOleksandrHrytsai

"Я сделал эти двери в магазин. Тополь, черный орех и смола"

Фото Ihighsierra3b

Креативные подставки для сигар

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Какое мастерство!