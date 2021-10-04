Пользователи из этой подборки – вовсе не профессионалы. Это просто люди, которые очень любят работать с деревом и решили поделиться результатами своей работы с другими. Их деревянные произведения выглядят даже лучше магазинной мебели или предметов декора, ведь сделаны с любовью.
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"Я работал над этим проектом несколько месяцев!"
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"Могу сказать, что моя "Бесконечная ограда" закончена!"
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"Мы только что завершили строительство башни Рапунцель и коттеджа"
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"Зачем покупать светильник, если можно сделать его самому?"
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Настоящее произведение искусства!
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Просто невероятная деревянная доска для серфинга
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Необычная музыкальная шкатулка
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"Я сделал эти двери в магазин. Тополь, черный орех и смола"
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