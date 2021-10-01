Дизайнерские выдумки из этой подборки выглядят смешно, абсурдно или даже довольно опасно. Кому вообще могла прийти в голову идея перекрыть проход в туалет ванной или сделать скамейку с двумя спинками? Если не можете себе такого представить, скорее листайте вниз.

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"Очень странные двери в этом странном отеле"

Фото AlephMartian

Как на этой скамейке можно сидеть?

По этой скамейке можно сидеть?

Фото Willdowilldowilldo

Чтобы пройти в туалет, надо переступить через ванную

Чтобы пройти в туалет, надо переступить через ванну

Фото Mococe

Какой гений это придумал?

Какой гений это придумал?

Фото BoopBeepBoopie

Так вот, как должна выглядеть настоящая карта мира

Так вот, как должна выглядеть настоящая карта мира

Фото jozews321

Тарелка с худшим дизайном

Тарелка с плохим дизайном

Фото barebasem

Открыть шкафчик – миссия невыполнима

Открыть шкафчик - миссия невыполнима

Фото chrislayhe

Каким образом выключать этот вентилятор?

Каким образом выключать этот вентилятор?

Фото Iridalken65

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Это просто лестница к лестнице

Это просто лестницы к лестнице

Фото madethisjustforpewds

Эта труба выглядит очень больно

Эта труба выглядит очень больно

Фото daaaangdood

Немного не та панда...

Немного не та панда ...

Фото hellionzzz

Что-то пошло не так

Что-то пошло не так

Фото Plevell

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Когда стало очень лень доделывать ремонт до конца

Когда стало очень лень доделывать ремонт до конца

Фото AMillionMonkeys