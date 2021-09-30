Герои нашей подборки сфотографировали самые странные вещи, которые они когда-либо видели на секонд-хенде. Пользы от некоторых из них, возможно, и немного. Но у них действительно эффектный, а иногда и жуткий вид.
Интересно Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина
Кресло-туфелька? Именно так!
Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen
Что это вообще такое?
Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen
Телевизор в зебре...
Фото фейсбук Lorri Gentry Kaiding
А хороший чайничек!
Фото фейсбук Harry Jones-Christ
Сравнение различных сердец
Фото фейсбук Vlad Tepes
Интересно-интересно...
Фото фейсбук Jodi Hayes
Немного жуткая картина
Фото фейсбук Veronica Grimm Eldridge
Носы и надпись "Остановись и понюхай розы"
Фото фейсбук Monique Heintz Bandet
Декоративный скелет динозавра. Почему бы и нет?
Фото фейсбук Jennifer McColly
Симпатичный костюмчик!
Фото фейсбук Sarah Scarnechia