Герои нашей подборки сфотографировали самые странные вещи, которые они когда-либо видели на секонд-хенде. Пользы от некоторых из них, возможно, и немного. Но у них действительно эффектный, а иногда и жуткий вид.

Интересно Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Кресло-туфелька? Именно так!

Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen

Что это вообще такое?

Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen

Телевизор в зебре...

Фото фейсбук Lorri Gentry Kaiding

А хороший чайничек!

Фото фейсбук Harry Jones-Christ

Сравнение различных сердец

Фото фейсбук Vlad Tepes

Интересно-интересно...

Фото фейсбук Jodi Hayes

Немного жуткая картина

Фото фейсбук Veronica Grimm Eldridge

Носы и надпись "Остановись и понюхай розы"

Фото фейсбук Monique Heintz Bandet

Декоративный скелет динозавра. Почему бы и нет?

Фото фейсбук Jennifer McColly

Симпатичный костюмчик!

Фото фейсбук Sarah Scarnechia