Герої нашої добірки сфотографували найдивніші речі, які вони коли-небудь бачили на секонд-хендах. Користі від деяких з них, можливо, й небагато. Але мають вони дійсно ефектний, а подекуди й моторошний вигляд.

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Крісло-туфелька? Саме так!

Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen

Що це взагалі таке?

Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen

Телевізор у зебрі...

Фото фейсбук Lorri Gentry Kaiding

А гарний чайничок!

Фото фейсбук Harry Jones-Christ

Порівняння різних сердець

Фото фейсбук Vlad Tepes

Цікаво-цікаво...

Фото фейсбук Jodi Hayes

Трішки моторошна картина

Фото фейсбук Veronica Grimm Eldridge

Носи й надпис "Зупинись та понюхай троянди"

Фото фейсбук Monique Heintz Bandet

Декоративний скелет динозавра. Чому б і ні?

Фото фейсбук Jennifer McColly

Симпатичний костюмчик!

Фото фейсбук Sarah Scarnechia