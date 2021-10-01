Дизайнерські вигадки із цієї добірки виглядають кумедно, абсурдно або й досить небезпечно. Кому взагалі могла спасти на думку ідея перекрити прохід до туалету ванною чи зробити лавку з двома спинками? Якщо не можете собі такого уявити, мерщій гортайте вниз.

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"Дуже дивні двері у цьому дивному готелі"

Фото AlephMartian

Як на цій лавці можна всидіти?

Як на цій лавці можна всидіти?

Фото Willdowilldowilldo

Щоб пройти до туалету, треба переступити через ванну

Щоб пройти до туалету, треба переступити через ванну

Фото Mococe

Який геній це вигадав?

Який геній це вигадав?

Фото BoopBeepBoopie

То ось, як має виглядати справжня карта світу

То ось, як має виглядати справжня карта світу

Фото jozews321

Тарілка з найгіршим дизайном

Тарілка з найгіршим дизайном

Фото barebasem

Відкрити шафку – місія нездійсненна

Відкрити шафку – місія нездійсненна

Фото chrislayhe

Яким чином вимикати цей вентилятор?

Яким чином вимикати цей вентилятор?

Фото Iridalken65

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Це просто сходи до сходів

Це просто сходи до сходів

Фото madethisjustforpewds

Ця труба виглядає дуже боляче

Ця труба виглядає дуже боляче

Фото daaaangdood

Трішки не та панда...

Трішки не та панда...

Фото hellionzzz

Щось пішло не так

Щось пішло не так

Фото Plevell

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Коли стало дуже лінь доробляти ремонт до кінця

Коли стало дуже лінь доробляти ремонт до кінця

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