Эти девушки поделились с пользователями развлекательного ресурса Reddit фотографиями с косметикой и без нее. В обоих случаях они просто волшебно выглядят и доказывают, что не обязательно каждый день пользоваться помадами, тональными кремами и т.п. Естественная красота – это тоже здорово!

Интересно Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Как красиво!

Фото reddit cigarte

Три этапа макияжа

Фото reddit RandomRedditUser1337

Роскошно!

Фото reddit carlyeanne

"Я без макияжа – я с макияжем"

Фото reddit MorrisseysUnderbite

Девушка обычно не пользуется косметикой

Фото reddit akirakawa666

Дома – на свидание

Фото reddit ddebbzz

До – после

Фото reddit vangoghs_girl

На первый взгляд, кажется, будто ничего не изменилось

Фото reddit mr_orange_is_the_cop

"Впервые публикую такие фотографии"

Фото reddit SunsetShimmer

Дома – на людях

Фото reddit DaftPrettyLies

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

На обеих фотографиях все замечательно!

Фото reddit cigarte

Найдите несколько отличий

Фото reddit arbor23

Как будто разные люди



Фото reddit Nikki-nri

"Справа – я обесцветила брови, волосы и сделала макияж"

Фото reddit TheRealCatEnthusiast

"Мой повседневный макияж"

Фото reddit smallestofjays