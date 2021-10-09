Ці дівчата поділилися із користувачами розважального ресурсу Reddit фотографіями з косметикою та без неї. В обох випадках вони мають чарівний вигляд і доводять, що не обов’язково кожного дня користуватися помадами, тональними кремами тощо. Природна краса – це теж чудово!

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Як красиво!

Фото reddit cigarte

Три етапи макіяжу

Фото reddit RandomRedditUser1337

Розкішно!

Фото reddit carlyeanne

"Я без макіяжу – я з макіяжем"

Фото reddit MorrisseysUnderbite

Дівчина зазвичай не користується косметикою

Фото reddit akirakawa666

Вдома – на побачення

Фото reddit ddebbzz

До – після

Фото reddit vangoghs_girl

На перший погляд, здається, наче нічого не змінилося

Фото reddit mr_orange_is_the_cop

"Вперше публікую такі фотографії"

Фото reddit SunsetShimmer

Вдома – на людях

Фото reddit DaftPrettyLies

На обох фотографіях все чудово!

Фото reddit cigarte

Знайдіть кілька відмінностей

Фото reddit arbor23

Наче різні люди

Фото reddit Nikki-nri

"Справа – я знебарвила брови та волосся і зробила макіяж"

Фото reddit TheRealCatEnthusiast

"Мій повсякденний макіяж"

Фото reddit smallestofjays