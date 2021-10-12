За результатами опитування, 71% відсоток людей зізнались, що редагують свої селфі, перш ніж викласти їх у мережу. Та дехто настільки захоплюється покращенням свої фото, що виглядає до смішного неприродно. В реальності зустріти таку людину неможливо, а ось в спільноті на Reddit під назвою "Instagram Reality" – дуже легко!

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Фото дівчини та відео з нею

Фото дівчини та відео з нею

Фото Reddit tem1205

Оце так ніжки!

Оце так ніжки!

Фото Reddit thelittleEcho

І це одна й та ж людина

І це одна й та ж людина

Фото Reddit ThePandaShow1990

Трохи переборщив

Трохи переборщив

Фото Reddit nunuvurbiznez

"Перукар використовує дивний фільтр для очей на всіх фото клієнтів"

Фото Reddit -Vampyroteuthis-

Фотографів не попередили, що світлину треба було відредагувати

Фотографів не попередили, що світлину треба було відредагувати

Фото Reddit chicksdigscooters

Абсолютно нереалістичний носик

Абсолютно нереалістичний носик

Фото Reddit JanuaryRRose

Одне запитання – для чого?

Одне запитання – для чого?

Фото Reddit benkirby1992

Фото на сторінці в інстаграмі та фото, де їх просто відмітили

Фото на сторінці в інстаграмі та фото, де їх просто відмітили

Фото Reddit obladi-

Цікаво 15 жінок, які показали своє обличчя без макіяжу: декого просто не впізнати

Справжній мачо!

Справжній мачо!

Фото Reddit velmazing44

Руку спеціально видовжили, щоб всі прикраси помістились?

Руку спеціально видовжили, щоб всі прикраси помістились?

Фото Reddit GMLPCB

Талія просто лялькова

Талія просто лялькова

Фото Reddit XclusiveMTL

Окрім макіяжу, ще й додали купу фільтрів

Окрім макіяжу, ще й додали купу фільтрів

Фото Reddit atomic131

До теми Photoshop минулого століття: як редагували фото 100 років тому – яскраві приклади

На оригінальному фото дуже мила дівчина

На оригінальному фото дуже мила дівчина

Фото Reddit wait_whatamidoing

Коли в залі качаєш лише одну ногу

Коли в залі качаєш лише ліву ногу

Фото Reddit _1000papercranes_