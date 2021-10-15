Майстри з цієї добірки побачили у смітті чи просто старих речах прихований потенціал та дали їм нове життя. Ці предмети навіть цінніші за нові з магазину, адже кожен з них має свою історію. Можливо, й вас вони надихнуть придивитись ближче до старих меблів чи одягу, який збирались викинути: а що, як ця річ може прослужити набагато довше?
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Фото Reddit Kellyann59
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