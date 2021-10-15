Майстри з цієї добірки побачили у смітті чи просто старих речах прихований потенціал та дали їм нове життя. Ці предмети навіть цінніші за нові з магазину, адже кожен з них має свою історію. Можливо, й вас вони надихнуть придивитись ближче до старих меблів чи одягу, який збирались викинути: а що, як ця річ може прослужити набагато довше?

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Диван та лампа, зроблені з ванної

Фото Reddit Project_1nth

"Я зробила з пакетів з-під кави велику сумку"

Фото Reddit shashirahandmaker

"Я зробила гігантську картонну статую свого обличчя"

Фото Reddit Kellyann59

"Я знайшов старе піаніно з серйозними пошкодженнями. Було шкода викинути його"

Фото Reddit Confident_Order_899

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Лосось, зроблений зі сміття, яке зібрали на пляжі

Фото Reddit Hezikiah_Munson

"Я зробив електрогітару з використаних скейтбордів"

Фото Reddit GBrown4

Мініатюрний мотоцикл з використаних паличок від морозива

Фото Reddit ReighDoren

Цікаво Їх тепер не впізнати: 15 людей, які перестарались з редагуванням фото

Стара скриня стала книжковою шафою

Фото Reddit Dr-Q

З розбитого горщика вийшла така чудова композиція

Фото Reddit pmolina12

Годівнички для пташок зі старого сервізу

Фото Reddit catgoturtongue

Костюм Залізної Людини з коробок від Amazon

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"Ця інсталяція в моєму місті повністю зроблена з велосипедів"

Фото Reddit shnazzyc

Новорічна ялинка, складена з касет

Фото Reddit _BAMBOOZLE_

Вінтажний візок для чаю тепер виглядає яскравіше

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