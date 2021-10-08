До прикладу, спробуйте уявити вигляд солоних огірків в банці, які довгий час пролежали на сонці – такого ви точно не бачили. Ось кілька фото, на яких деякі речі настільки змінились, що не завжди зрозуміло, про який саме предмет люди забули.

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"Що станеться, якщо ви залишите яблуко і банан на 6 місяців"

Фото Reddit RedCatBro

Огірки, які невідомо скільки пролежали на сонці в банці. Вони просто вибілені!

Фото Reddit dustybitch

"Я залишив рол на своєму столі на 4 дні. Паростки бобів у ньому проросли"

Фото Reddit indorock

"Ні, це не цукрова вата. Дружина забула хліб у хлібниці на три тижні"

Фото Reddit YellowOnline

"Акварелі мого сина залишилися на сонці. Вони скрутились в круглі кульки"

Фото Reddit studteaing

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"Я прийшов в офіс вперше з березня 2020 року і знайшов ківі, яке залишив тоді на своєму столі"

Фото Reddit theskinwearein

"Дерево, що росте на даху покинутого будинку"

Фото Reddit afrika1308

Закинути залізна дорога

Фото Reddit Mammoth_Aide1610

Білі сторінки були прикриті обкладинкою 3 місяці, а жовті – залишались відкриті

Фото Reddit poachedegggirl

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"Бджоляр забув покласти рамку в коробку, і ось що з нею сталось за тиждень"

Фото Reddit jelly_bean_gangbang

Візок з магазину, який забули біля порту

Фото Reddit prone2wand3r

"Ми просто забули ланцюг на дереві"

Фото Reddit the_son_of_misery

"Покинутий будинок в Балтіморі"

Фото Reddit bingbong1010

"Цей мішок картоплі я залишив у підвалі близько 4 місяців тому і забув про це"

Фото Reddit peepeesucker69420

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"Контейнер з солоною водою, який я залишив на своїй полиці на місяць"

Фото Reddit GPKeikei