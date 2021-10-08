До прикладу, спробуйте уявити вигляд солоних огірків в банці, які довгий час пролежали на сонці – такого ви точно не бачили. Ось кілька фото, на яких деякі речі настільки змінились, що не завжди зрозуміло, про який саме предмет люди забули.
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"Що станеться, якщо ви залишите яблуко і банан на 6 місяців"
Фото Reddit RedCatBro
Огірки, які невідомо скільки пролежали на сонці в банці. Вони просто вибілені!
Фото Reddit dustybitch
"Я залишив рол на своєму столі на 4 дні. Паростки бобів у ньому проросли"
Фото Reddit indorock
"Ні, це не цукрова вата. Дружина забула хліб у хлібниці на три тижні"
Фото Reddit YellowOnline
"Акварелі мого сина залишилися на сонці. Вони скрутились в круглі кульки"
Фото Reddit studteaing
"Я прийшов в офіс вперше з березня 2020 року і знайшов ківі, яке залишив тоді на своєму столі"
Фото Reddit theskinwearein
"Дерево, що росте на даху покинутого будинку"
Фото Reddit afrika1308
Закинути залізна дорога
Фото Reddit Mammoth_Aide1610
Білі сторінки були прикриті обкладинкою 3 місяці, а жовті – залишались відкриті
Фото Reddit poachedegggirl
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"Бджоляр забув покласти рамку в коробку, і ось що з нею сталось за тиждень"
Фото Reddit jelly_bean_gangbang
Візок з магазину, який забули біля порту
Фото Reddit prone2wand3r
"Ми просто забули ланцюг на дереві"
Фото Reddit the_son_of_misery
"Покинутий будинок в Балтіморі"
Фото Reddit bingbong1010
"Цей мішок картоплі я залишив у підвалі близько 4 місяців тому і забув про це"
Фото Reddit peepeesucker69420
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"Контейнер з солоною водою, який я залишив на своїй полиці на місяць"
Фото Reddit GPKeikei