К примеру, попробуйте представить вид соленых огурцов в банке, которые долгое время пролежали на солнце – такого вы точно не видели. Вот несколько фото, на которых некоторые вещи настолько изменились, что не всегда понятно, о каком именно предмете люди забыли.
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"Что произойдет, если вы оставите яблоко и банан на 6 месяцев"
Фото Reddit RedCatBro
Огурцы, которые неизвестно сколько пролежали на солнце в банке. Они просто отбеленные!
Фото Reddit dustybitch
"Я оставил ролл на своем столе на 4 дня. Ростки бобов в нем проросли"
Фото Reddit indorock
"Нет, это не сахарная вата. Жена забыла хлеб в хлебнице на три недели"
Фото Reddit YellowOnline
"Акварели моего сына остались на солнце. Они скрутились в круглые шарики"
Фото Reddit studteaing
"Я пришел в офис впервые с марта 2020 года и нашел киви, которое оставил тогда на своем столе"
Фото Reddit theskinwearein
"Дерево, растущее на крыше заброшенного дома"
Фото Reddit afrika1308
Заброшенная железная дорога
Фото Reddit Mammoth_Aide1610
Белые страницы были прикрыты обложкой 3 месяца, а желтые – оставались открытыми
Фото Reddit poachedegggirl
Интересно Photoshop прошлого века: как редактировали фото 100 лет назад – яркие примеры
"Пчеловод забыл положить рамку в коробку, и вот что с ней произошло за неделю"
Фото Reddit jelly_bean_gangbang
Тележка с магазина, которую забыли у порта
Фото Reddit prone2wand3r
"Мы просто забыли цепь на дереве"
Фото Reddit the_son_of_misery
"Заброшенный дом в Балтиморе"
Фото Reddit bingbong1010
"Этот мешок картошки я оставил в подвале около 4 месяцев назад и забыл об этом"
Фото Reddit peepeesucker69420
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"Контейнер с соленой водой, который я оставил на своей полке на месяц"
Фото Reddit GPKeikei