Пользователи Reddit поделились фотографиями самых странных подач блюд, которые они видели в заведениях. Лучше подать блюдо на обычной тарелке, чем на лопате, металлической маске или на каких-то других причудливых конструкциях. Наш фаворит этой подборки – десерт, который наливают прямо в руки! Хотя некоторым людям эти идеи понравились.

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Жареный картофель подали на бумажке. Хорошо... Но если присмотреться, это документ с анализом мочи

Фото reddit

Красиво, но из-за разлома на доске соус постоянно стекал на ноги

Фото reddit

Интересно-интересно

Фото reddit

Просто пицца, которую подали в шине

Фото reddit

Это все стоит 2,5 тысячи долларов

Фото reddit

Оригинальное блюдо. Но кушать, пожалуй, неудобно

Фото reddit

Невероятная подача!

Фото reddit

А кто сказал, что будет легко?

Фото reddit

Баночку с тирамису посыпали пудрой

Фото reddit

Страшно!

Фото reddit

Рыбка на лопате!

Фото reddit