Пользователи Reddit поделились фотографиями самых странных подач блюд, которые они видели в заведениях. Лучше подать блюдо на обычной тарелке, чем на лопате, металлической маске или на каких-то других причудливых конструкциях. Наш фаворит этой подборки – десерт, который наливают прямо в руки! Хотя некоторым людям эти идеи понравились.
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Жареный картофель подали на бумажке. Хорошо... Но если присмотреться, это документ с анализом мочи
Фото reddit
Красиво, но из-за разлома на доске соус постоянно стекал на ноги
Фото reddit
Интересно-интересно
Фото reddit
Просто пицца, которую подали в шине
Фото reddit
Это все стоит 2,5 тысячи долларов
Фото reddit
Оригинальное блюдо. Но кушать, пожалуй, неудобно
Фото reddit
Невероятная подача!
Фото reddit
А кто сказал, что будет легко?
Фото reddit
Баночку с тирамису посыпали пудрой
Фото reddit
Страшно!
Фото reddit
Рыбка на лопате!
Фото reddit