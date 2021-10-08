Користувачі Reddit поділилися фотографіями найдивніших подач страв, які вони бачили в закладах харчування. Краще подати страву на звичайній тарілці, ніж на лопаті, металевій масці чи на якихось інших химерних конструкціях. Наш фаворит цієї добірки – десерт, який наливають прямо в руки! Хоча комусь такі ідеї сподобалися.

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Смажену картоплю подали на папірчику. Добре… Та якщо придивитися, це документ з аналізом сечі

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Красиво, але через розлом в дошці соус постійно стікав на ноги

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Цікаво-цікаво

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Просто піца, яку подали в шині

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Це все коштує 2,5 тисячі доларів

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Оригінальна страва. Але їсти, мабуть, незручно

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Неймовірна подача!

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А хто сказав, що буде легко?

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Баночку з тірамісу посипали пудрою

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Лячно!

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Рибка на лопаті!

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