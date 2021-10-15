Рейчел Белц лише 22 роки, та вона все своє життя захоплюється малюванням. І лише 2 роки тому вона почала займатись цим серйозно. Тоді на Різдво вона подарувала перші намальовані власноруч мініатюри своїм рідним, і побачивши їх захват, вирішила створювати й далі подібні мінікартини.
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Щоб показати справжній розмір малюнків, дівчина почала додавати до фото різні предмети для порівняння: монетки, пелюстки квітів, листя, шурупи тощо. Більшість з них може поміститись під поштовою маркою, звичайною монеткою чи на одній клавіші клавіатури.
Якби не ці аксесуари, важко було б здогадатись, наскільки це кропітка робота, адже усі малюнки дуже охайні та деталізовані.
У портфоліо акварельних робіт Рейчел – крихітні зображення милих тваринок, різних побутових предметів та навіть героїв фільмів чи просто відомих особистостей: Гаррі Поттера, Залізної Людини, Мерилін Монро тощо.
Песик не більший за монету
Фото Bored Panda
Майстерний портрет красуні Мерилін Монро
Фото Bored Panda
Гаррі Поттер, зовсім як на постері
Фото Bored Panda
Це просто чарівно!
Фото Bored Panda
Так і хочеться взяти до рук
Фото Bored Panda
Яка мила корівка
Фото Bored Panda
Залізна Людина в оточенні різних залізних предметів
Фото Bored Panda
Дуже деталізоване серце
Фото Bored Panda
Сімейка єнотів
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Девід Боуї, менший за навушники
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Відома сцена з фільму "Сяйво"
Фото Bored Panda
Процес створення такого малюнка
Фото Bored Panda
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Крихітний фотоапарат
Фото Bored Panda
Найкращий птах для мініатюр – колібрі
Фото Bored Panda