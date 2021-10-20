Саме книги з цієї добірки допоможуть вам стати підкутими у багатьох питаннях зі сфери мистецтва й культури. Незвичайні факти з біографій відомих особистостей, дослідження українського мистецтва та книга про світову історію, яка приносить справжнє інтелектуальне задоволення – все дозволяє збагатитись та зовсім інакше подивитись на наше минуле та сучасність.

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Станіслав Росовецький. Шевченко. Сучасна біографія.

Видавництво: Дух і Літера, 2021

Намагання "осучаснити" Шевченка тягнуться, мабуть, ще від часів футуризму 1920-х, коли його закликали сприймати не за "ікону в засоплених рушниках", а за сучасного поета-пророка. Михайль Семенко навіть "палив свій "Кобзар", наголошуючи на цій проблемі. Утім це був його власний "Кобзар" як символ так само власної відмови від хуторянства, культу Шевченка, і книжка Станіслава Росовецького – "модернізована" біографія поета – теж пропонує кожному визначитися з власним сприйняттям цього феномену.

Станіслав Росовецький. Шевченко. Сучасна біографія.

Для шанувальників Тараса Шевченка вона стане джерелом несподіваних біографічних відкриттів, для не шанувальників – можливістю побачити іншого Шевченка, зруйнувавши численні стереотипи культу поета, а також зацікавитися ним як автором, "чиї творіння мають такі близькі до Мережі якості, як мультимедійність, гіпертекстуальність, нелінійність та інтерактивність".

Уривок з книги

"Хочеться сподіватися, – зауважує автор, – що глибинна орієнтація самих психологічних і структурно-поетичних основ творчості Шевченка на стародавні й могутні фольклорні традиції ще зіграє в Інтернеті роль стабілізаційного фактора, "вірусного редактора", який вимете із сайтів зображення Шевченка й Івана Франка, які стоять поряд із пістолетами в руках, Шевченка з катаною, ротним кулеметом або на тлі роллс-ройса, причому не зрозуміти, чи то молодий Тарас перед тобою, чи Елвіс Преслі. І нові покоління читачів полюблять українського генія, не замислюючись над тим, чим саме він припав їм до серця".

Мирослав Шкандрій. Авангардне мистецтво в Україні, 1910-1930: пам’ять, за яку варто боротися.

Видавництво: Фабула, 2021

Ця книжка знайомить читачів з українським авангардом, а також показує, яким саме був досвід цілого покоління, що охоплює довоєнні роки в Парижі та інших столицях Західної Європи, хаос 1917-1922 років і кінець радянських 1920-х, час, коли лідер українських футуристів "палив свій "Кобзар" і період "реабілітації" Шевченка.

Мирослав Шкандрій. Авангардне мистецтво в Україні, 1910-1930: пам’ять, за яку варто боротися.

Так само автор повертає українським авангардистам українське обличчя, викрадене колоніальним минулим, адже чимало митців, які вважали себе українцями, народились і працювали на території України, нині відомі у світі як представники російської чи європейської культури.

Уривок з книги

"Дещо парадоксально, що митці з України стають відомими, але рідко коли звертається увага на їхнє коріння й ідентичність, – нагадує автор. – Цей аспект інтерпретативної матриці щодо них не застосовується, чого не скажеш, до прикладу, про Бурлюка та Малевича, які ідентифікували себе українцями, а також про Соню Делоне, Олександру Екстер, Олександра Архипенка та Володимира Татліна, які заявляли про зв’язок між їхніми роботами та українським натхненням".

Тож Україна у цій книжці вкотре постає мультинаціональною країною з багатою культурою, яка надихала сміливі мистецькі порухи, при цьому автор досліджує життя і творчість митців 20–30-х років XX століття, зокрема Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Івана Кавалерідзе, Дзиґи Вертова, Вадима Меллера, Михайла Бойчука.

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Мирослава Мудрак. Образний світ Георгія Нарбута й створення українського бренду.

Видавництво: Родовід, 2021

За всі часи імперського фундаменталізму в мистецтві герой цієї книжки належав до російського "Міра іскуств", де його наставниками були Білібін, Бакст, Добужинський, хоча найбільш плідним був саме його київський період. В якому, нагадаймо, створення державних гербів і печаток, грошей і марок, а також ілюстрації до не менш вишукано-химерних речей на зразок книжки "Війна грибів з жуками".

Мирослава Мудрак. Образний світ Георгія Нарбута й створення українського бренду.

Уривок з книги

"Художній та культурний спадок, який Нарбут створив за своє недовге 34-річне життя, і досі є шифром національної та культурної ідентичності, – переконана авторка. – Сформований на зламі двох століть, як дволикий Янус всіх зачинів, видатний стиль Нарбута в українському графічному дизайні охоплює вікові символи, в яких відбилася історія країни з усіма трагічними подіями".

Сьогодні, через сто років після смерті Георгія Нарбута, видатний мистець нарешті може зайняти достойне місце в сучасному етосі нової України. Коли майбутнє України лишається непевним й ідентичність України як держави щоразу під загрозою, ретроспективний погляд на Нарбутів національний брендинг (а також його сучасних представників у мистецтві) є актуальним, як ніколи, адже він стосується нагального питання про модерну українську культуру та її вплив на сприйняття України у світі.

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Михайль Семенко. П’єро кохає, задається і мертвопетлює.

Видавництво: Піраміда, 2021

Ця екзотична збірка класика українського футуризму – "вибрані поезії ліричні, інтимні, еротичні та кверо-футуристичні", упорядковані Юрієм Ковалівим і Василем Ґабором. Погодьмося, дивне (і похвальне) зацікавлення галицьких видавців слобожанським ліриком 1920-х, яке віддавна виказував тамтешній Юрко Винничук, у романі якого "Мальва Ланда" Михайль Семенко не гине, а тепер ось на більш фаховому рівні продемонстрував у своїй серії "Приватна колекція" львівський інтелектуал Василь Габор.

Михайль Семенко. П’єро кохає, задається і мертвопетлює.

І нехай у збірці вперто правлять "залю" на "залу" і "Атлянтіду" на "Атлантиду", ігноруючи тодішній правопис (хоч у Семенка швидше його відсутність), але загалом це проєкт, вартий найбільшого пошанування.

Згадавши попереднього автора-шевченкознавця, нагадаємо, що єдиним авторитетом, який постійно непокоїв М. Семенка, був Т. Шевченко. "Ти приносиш мені засмальцьованого "Кобзаря" й кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно", – пародіюючи дядьківську манеру вислову, звертався М. Семенко в дражливому маніфесті "Сам" (передмова до збірки "Дерзання") до уявного, збірного апологета народницьких цінностей, у фокусі яких фетишизовано Т. Шевченка. У самого ж автора поезій все, звісно, модернізовано, як-от у "Місті":

Уривок з книги

"Дротові мережки на блискучих ізоляторах / Стрункими рисунками перехрещені ажурної роботи / Залізне тіло онервотончене винахід електричного / новатора". Хоча, ліричного "футуризму" за життя, в якому не "Кобзар", а партквиток за пазухою і бита дружина вдома, у Семенка, нагадаємо, так само вистачало. Як у класичних "Білих столиках": "Панно. Я у вас прошу пляшку пива. / У мене пересохло в горлі. / Будь ласка, не дивіться на мене так пеcтливо – / В мені щось умерло".

Джеремі Блек. Історія світу. Від найдавніших часів до сьогодення.

Видавництво: Віват, 2021

Джеремі Блек. Історія світу. Від найдавніших часів до сьогодення.

Уривок з книги

"Взаємозв’язок між змінами й наступництвом – це така сама невіддільна умова існування людства, як циклічність пір року, плин часу і зміна поколінь, – нагадує автор цієї книжки. – Поряд із наступництвом, яке можна простежити з глибини тисячоліть, поряд з укоріненими звичками, культурними й психологічними моделями поведінки, які викликають повагу в ставленні до минулого, історія демонструє незмінну здатність людини пристосовуватися до середовища свого існування".

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Загалом це яскраво ілюстроване ґрунтовне видання містить аналіз багатотисячолітнього періоду історії людства: доісторична доба й теорії походження людини, зародження землеробства в долині Нілу й виникнення держав у Межиріччі; падіння Давнього Риму й розвиток науки в ісламському світі; міжнародна торгівля вздовж Великого шовкового шляху й епоха Просвітництва, світові війни й революції Нового часу та проблеми сучасності.

Натхненний найновішими відкриттями в галузі історіографії, автор книжки, професор Джеремі Блек аналізує події нашої історії, завдяки чому читач дістане змогу поглянути як на минуле, так і на сьогодення з нової точки зору.