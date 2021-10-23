Смотрите подборку оригинальных сюрпризов для настоящих книжных червей.
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Закладки из ткани
Когда надоедают обычные закладки для страниц, на помощь едут тканевые изделия на эластичной ленте. Потерять такие закладки трудно – они надеваются на книгу и не слетят, если положить ее в сумку.
Закладки из ткани надежнее бумажных / Фото LoveMaude
Комплект для личной библиотеки
Подарите набор для заполнения собственной библиотеки – личный штамп, блокнот для прочитанных и намеченных книг, именной карандаш для подчеркиваний и записей. Практически каждый книголюб мечтает о собственной библиотеке – вы сможете приблизить его к цели.
Штамп с именем – отличный выбор для подарка книголюбу / Фото Pexels
Аромасвеча с запахом книг
Не раз слышали, какой магический запах витает в библиотеке? Удивите фаната книг и купите свечу с запахом старых книг. Она может служить как элементом декора и дополнять книжную атмосферу в комнате.
Чем пахнут старые книгиКогда книги стареют, происходит медленное разрушение целлюлозы, которая содержится в бумаге. Распад целлюлозы образует целый ряд веществ, которые так здорово пахнут. За особый аромат старых книг отвечают толуол, ванилин, фурфурол и этилбензол.
Аромасвеча пахнет старыми книгами / Фото Pinterest
Книжные броши
Замечательные значки можно приобрести едва ли не в каждом книжном – для фаната литературы тематическая брошь станет приятным подарком. Такие значки можно прикрепить к рюкзаку, сумке или одежде – так все будут знать о книжном увлечении.
Брошь с книгами для настоящих фанатов литературы / Фото LifeBaubles
Книжный светильник
Немало людей имеют время почитать только тогда, когда стемнеет и пора ложиться спать. Для ценителей ночного чтения придумали светильники, которые крепятся на книжку как закладки. С ними можно не включать верхний свет и не беспокоить близких.
Портативный светильник поможет читать даже ночью / Фото Source
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Книгодержатели
Чем больше у человека книг – тем больше возможность, что они будут падать с полок. Удивите вашего книжного червя и подарите ему оригинальный книгодержатель, который дополнит интерьер и поможет держать книги в порядке.
Книгодержатель можно сделать собственноручно – из глины или пластилина / Фото Pexels
Тематические сладости
Книголюбы могут любить не только книги – удачным решением для подарка будет набор сладостей, связанных с хобби. Презентуйте человеку шоколадный сувенир в виде книги, или добавьте к литературе, о которой он мечтал, нестандартную вкусняшку.
Тематические сладости поднимут настроение и порадуют книголюбов / Фото ChoconChoc