Жахливі звуки: сусід прийшов рятувати хлопця, який просто співав в душі

Молодий британець на ім’я Гаррі настільки голосно співав у душі, що налякав свого сусіда. Йому здалося, що хлопцю терміново потрібна допомога.

Все сталося кілька днів тому, коли Гаррі спробував виконати щось із репертуару знаменитої Адель. Яка це була пісня – блогер не пояснив. Але він затіяв настільки гучний "концерт", що його почув сусід. Небайдужий чоловік вирішив одразу прийти на допомогу.

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Коли Гаррі вийшов з душу, то згодом побачив невелику записку, яку сусід залишив під вхідними дверми. Як пояснює хлопець, він настільки жахливо співав, що це було схоже на плач або крик про допомогу.

Привіт! Сподіваюся, це не виглядатиме дивно, але якщо тобі потрібно повеселитися, то дай мені знати. Для мене було б круто (і для мого песика) познайомитися з новими людьми з цього будинку, – йшлося у записці.

Гаррі дуже розсмішив цей лист, тому він вирішив опублікувати його у твітері. Багато підписників хлопця позитивно відреагували на таку пропозицію від сусіда.

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Думаю, це прекрасний жест. Ми називаємо людей сусідами, але часто це просто ті, з ким ми просто вітаємося. Ця людина протягнула тобі руку допомоги, що й мають робити справжні сусіди. Ваша дружба чекає початку! (Martin RobinsonJones)

Я вражена тим, що є люди, які досі можуть писати. Жартую. Подружіться, адже життя занадто коротке. Тим більше, що в нього є собака. А песики завжди неймовірні! (Karin)