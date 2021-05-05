Все случилось несколько дней назад, когда Гарри попытался выполнить что-то из репертуара знаменитой Адель. Какая это была песня – блогер не объяснил. Но он затеял настолько громкий "концерт", что его услышал сосед. Неравнодушный мужчина решил сразу прийти на помощь.

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Когда Гарри вышел из душа, то увидел небольшую записку, которую сосед оставил под входной дверью. Как объясняет парень, он настолько ужасно пел, что это было похоже на плач или крик о помощи.

Привет! Надеюсь, это не будет выглядеть странно, но если тебе нужно повеселиться, то дай мне знать. Для меня было бы круто (и для моего песика) познакомиться с новыми людьми из этого дома, – было написано в записке.

Гарри очень рассмешило это письмо, поэтому он решил опубликовать его в твиттере. Многие подписчики парня положительно отреагировали на такое предложение от соседа.

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Думаю, это прекрасный жест. Мы называем людей соседями, но часто это просто те, с кем мы просто здороваемся. Этот человек протянул тебе руку помощи, что и должны делать настоящие соседи. Ваша дружба ждет начала! (Martin RobinsonJones)

Я поражена тем, что есть люди, которые до сих пор могут писать. Шучу. Подружитесь, ведь жизнь слишком коротка. Тем более, что у него есть собака. А собачки всегда невероятные! (Karin)