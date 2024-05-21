Нічого не видає її вік: 90-річна бабуся розкрила секрет бездоганної шкіри без зморшок

90-річна бабуся має ідеальну шкіру та лише кілька зморшок. У її вік майже неможливо повірити.

Як жінці вдалося зберегти красу та молодість до такого поважного віку, і як вона виглядає зараз, розповідаємо далі.

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Як жінка має ідеальну шкіру у 90 років

Експертка з краси Сара Пальміра в одному з роликів у тікток розповіла про шкіру своєї родини. Підписники не змогли повірити, що її бабусі 90 років, бо та має пружну шкіру та майже не має зморшок.

Людям не терпілося дізнатися, що літня Невенка, яка відмовилася назвати своє прізвище, робить для того, аби її шкіра мала такий молодий вигляд.

Пальміра розповіла, що жінка стежить за своєю шкірою з раннього підліткового віку, дотримуючись режиму догляду вранці та ввечері. Її родичка ніколи не лягала спати з макіяжем і багато років використовувала антивікові засоби.

Як виглядає 90-річна жінка: дивіться відео

Доктор Дерек В. Чан, сертифікований медичний і косметичний дерматолог із США, додав, що використання сонцезахисного крему – "безумовно, найважливіша частина" догляду за шкірою Невенки. Він рекомендує щодня користуватися сонцезахисним кремом і носити капелюх, який захищатиме шкіру.

За словами Пальміри, коли її бабуся перебуває на вулиці, вона завжди одягає сонцезахисні окуляри, капелюх і наносить сонцезахисний крем.

Крім того, жінка регулярно використовує безліч зволожувальних і антивікових засобів для догляду за шкірою. Деяким з них вона не зраджує вже понад 50 років.