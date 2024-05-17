Якою в дитинстві була ця жінка та як вона "помолодшала" з роками, розповідаємо далі.

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Як жінка в дитинстві виглядала старшою, ніж в 30

Інструкторка з фітнесу, візажистка та блогерка Ель Вільямс у своїх соцмережах ділиться з підписниками порадами щодо підтримки форми. Однак сама жінка не завжди була такою гламурною, як її бачать зараз.

Нещодавно Ель показала шанувальникам, як виглядала в дитинстві.

Я як Бенджамін Баттон. Це була я у вісім років,

– сказала вона у відео, яке зібрало понад 56 тисяч переглядів.

Хто такий Бенджамін Баттон "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" – фільм Девіда Фінчера, знятий за однойменним оповіданням Френсіса Скотта Фіцджеральда. Стрічка з Бредом Піттом у головній ролі розповідає про чоловіка, який народжується у вісімдесятирічному віці й починає жити у зворотному порядку.

Якою жінка була в дитинстві: дивіться відео

На дитячому фото жінка була з рудим каре з хімічною завивкою та у білій сорочці на ґудзиках із леопардовим коміром.

Я виглядаю так, наче це фото буде на моїй візиті і я збираюся продати вам ваш перший будинок. Така хімічна завивка була моїм гламурним образом,

– прокоментувала свій образ Ель.

Вона додала, що звичайно не молодіє з роками, але має таке відчуття, ніби її вік з часом став відповідним до зовнішності.

Знаєте, тоді я виглядала на 40. Зараз мені все ще не 40, але вже за 30, і я відчуваю, що я просто наздоганяю той вигляд,

– поділилась жінка.

Допис Ель Вільямс швидко став вірусним, зібравши сотні тисяч переглядів, вподобайок та репостів.

"У 8 років ви були б найкращим представником Avon у своєму районі!", "Золота дівчинка", "Це Діана з бухгалтерії", "Найказковіша світлина в історії", "У 8 років ви були найкращим агентом з нерухомості у своєму офісі", "Дівчинко! Я не був до цього готовий", "Вибач, але я сміявся", – писали люди.