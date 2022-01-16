Жінка хотіла вигнати свого брата з дому: все через один нюанс з одягом

Американка погодилася прихистити свого брата, у якого проблеми із роботою. Та вже через кілька днів жінка гірко пошкодувала: хлопчина ходив голим по її квартирі.

Кумедну й досить неоднозначну історію 27-річна жінка розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Хлопець щиро здивувався, коли сестра попросила його вдягнутися. Адже він вважає, що ходити голяка – це правильно.

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Хлопця звільнили з роботи

23-річний брат не мав змоги оплачувати оренду житла, бо втратив роботу. Він попросив у сестри пожити в неї певний час, доки не знайде собі щось нове. Жінка погодилася: у них хороші стосунки, тому без жодних роздумів вона його поселила.

Тим паче, що хлопець погодився готувати й прибирати у квартирі. Та на той момент сестра не знала про специфічну звичку брата.

Вчора, коли я прийшла додому, то здивувалася, побачивши свого брата голим на моєму дивані. Він якраз дивився телевізор. Я трішки завмерла від шоку, а потім спиталася, що взагалі відбувається. Той намагався все пояснити, але я попросила спочатку вдягнутися, – згадує жінка.

Братові не подобається бути одягненим у квартирі / Фото Unsplash

Виявляється, що брат не носить одягу вдома. На його думку, це значно краще для здоров’я і загалом більш природно. Жінка все зрозуміла, однак попросила його більше так не робити.

Але брат відмовився

Хлопчина сказав, що він не збирається одягатися вдома, і йому навіть складно виходити в одязі на вулиці. Але сестра була рішучою й поставила йому ультиматум.

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Я дала зрозуміти, що йому потрібно вирішити: або він буде вдягатися, або він піде. Сьогодні брат ігнорував мене (та на щастя був в одязі), і я почуваю себе винною. Бо він, ймовірно, не мав би куди піти, якби я його вигнала. Утім, я не хочу бачити його голим, – пояснює жінка.

Користувачі Reddit підтримали авторку. На думку багатьох, брат не може диктувати свої умови у неї вдома: