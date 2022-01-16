Забавную и неоднозначную историю 27-летняя женщина рассказала на развлекательном ресурсе Reddit. Парень искренне удивился, когда сестра попросила его одеться. Ведь он считает, что ходить голышом – это правильно.

Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

Парня уволили с работы

23-летний брат не имел возможности оплачивать аренду жилья, потому что потерял работу. Он попросил у сестры пожить у нее определенное время, пока не найдет себе что-нибудь новое. Женщина согласилась: у них хорошие отношения, поэтому без раздумий она его поселила.

Тем более что парень согласился готовить и убирать в квартире. Но тогда сестра не знала о специфической привычке брата.

Вчера, когда я пришла домой, то удивилась, увидев своего брата обнаженным на моем диване. Он как раз смотрел телевизор. Я немного замерла от шока, а потом спросила, что вообще происходит. Тот пытался все объяснить, но я попросила сначала одеться, – вспоминает женщина.

Брату не нравится быть одетым в квартире / Фото Unsplash

Оказывается, что брат не носит одежду дома. По его мнению, это значительно лучше для здоровья и, в общем, более естественно. Женщина все поняла, но попросила его больше так не делать.

Но брат отказался

Паренек сказал, что он не собирается одеваться дома, и ему даже тяжело выходить в одежде на улице. Но сестра была решительной и поставила ему ультиматум.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

Я дала понять, что ему нужно решить: либо он будет одеваться, либо он уйдет. Сегодня брат игнорировал меня (и к счастью был в одежде), и я чувствую себя виноватой. Потому что ему, вероятно, не было куда идти, если бы я его выгнала. Впрочем, я не хочу видеть его голым, – объясняет женщина.

Пользователи Reddit поддержали авторшу. По мнению многих, брат не может диктовать свои условия у нее дома: